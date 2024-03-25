Дзюдоист из Стерлитамака завоевал «серебро» на международном турнире по дзюдо «Большой шлем»

На своём первом «Большом шлеме» в карьере Карен Галстян добился серебряной медали в категории 73 кг. В полуфинальном поединке Карен одержал победу над Соичи Хашимото из Японии. В финальной встрече спортсмен встретился с обладателем полного комплекта медалей Олимпийских игр – хозяином татами Лашей Шавдатуашвили. Опыт грузина дал свои плоды, уже на первой минуте Шавдатуашвили выполнил бросок на «иппон».

- Что касается финала, скорее всего, переволновался и перегорел. Шавдатуашвили когда-то у меня на аватарке в соцсети стоял, и я даже представить не мог, что буду с ним встречаться. В определенный момент показалось, что это сон: я в Грузии, борюсь с ним при переполненных трибунах. Было непросто. Для меня успехом был уже сам факт выступления на «Большом шлеме», что уж говорить о медали, – прокомментировал для Федерации дзюдо России Карен Галстян.

Источник: ИА "Башинформ"