-1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Спорт
25 Марта , 18:49

Дзюдоист из Стерлитамака завоевал «серебро» на международном турнире по дзюдо «Большой шлем»

24 марта в Тбилиси завершился международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Более 500 спортсменов из 83 стран выступали в столице Грузии в разных весовых категориях. Российские дзюдоисты смогли забрать три медали с этого старта. Золотые награды завоевали Иван Черных и Тимур Арбузов. «Серебро» в категории 73 кг взял стерлитамаковец Карен Галстян (тренер - Ю.В. Зубков).  

Дзюдоист из Стерлитамака завоевал «серебро» на международном турнире по дзюдо «Большой шлем»
Дзюдоист из Стерлитамака завоевал «серебро» на международном турнире по дзюдо «Большой шлем»

На своём первом «Большом шлеме» в карьере Карен Галстян добился серебряной медали в категории 73 кг. В полуфинальном поединке Карен одержал победу над Соичи Хашимото из Японии. В финальной встрече спортсмен встретился с обладателем полного комплекта медалей Олимпийских игр – хозяином татами Лашей Шавдатуашвили. Опыт грузина дал свои плоды, уже на первой минуте Шавдатуашвили выполнил бросок на «иппон».

- Что касается финала, скорее всего, переволновался и перегорел. Шавдатуашвили когда-то у меня на аватарке в соцсети стоял, и я даже представить не мог, что буду с ним встречаться. В определенный момент показалось, что это сон: я в Грузии, борюсь с ним при переполненных трибунах. Было непросто. Для меня успехом был уже сам факт выступления на «Большом шлеме», что уж говорить о медали, – прокомментировал для Федерации дзюдо России Карен Галстян.

Источник: ИА "Башинформ"

 

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru