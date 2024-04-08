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Спорт
8 Апреля , 02:10

В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"

Ирек Зарипов, Артём Семёнов и Даниил Пресняков рассказали много полезного и интересного

В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"

В рамках реализации гранта "Растим чемпионов Стерлитамака! " в  лицее № 12 лицее  прошла  встреча  53 лицеистов (имеющих достижения городского, республиканского, всероссийского уровней в различных видах спорта) со  спортсменами. К нам пришли  прославленный Ирек Айратович Зарипов, четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, а также подающие большие надежды  — мастера спорта Российской Федерации по плаванию Артём Александрович Семёнов и Даниил Дмитриевич Пресняков.

Ирек Айратович Зарипов рассказал вдохновляющую историю о том, как завоевал четыре золотые медали на Паралимпийских играх в Канаде, о любимой семье и детях, о том, какое значение имеет спорт в его жизни. Своими историями побед поделились юные чемпионы Артём и Даниил, рассказали о системе тренировок,  планах  после окончания 11 класса.

Лицеисты задавали вопросы. Чемпионы с удовольствием отвечали на  них. Закончилась встреча коллективным фотографированием.

Огромная благодарность Иреку Зарипову, Артёму Семёнову и Даниилу Преснякову за то, что нашли время в своём плотном графике  и за чашкой чая побеседовали с нашими лицеистами.

В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"
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