В лицее № 12 состоялась встреча в рамках проекта "Растим чемпионов Стерлитамака"

В рамках реализации гранта "Растим чемпионов Стерлитамака! " в лицее № 12 лицее прошла встреча 53 лицеистов (имеющих достижения городского, республиканского, всероссийского уровней в различных видах спорта) со спортсменами. К нам пришли прославленный Ирек Айратович Зарипов, четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, а также подающие большие надежды — мастера спорта Российской Федерации по плаванию Артём Александрович Семёнов и Даниил Дмитриевич Пресняков.

Ирек Айратович Зарипов рассказал вдохновляющую историю о том, как завоевал четыре золотые медали на Паралимпийских играх в Канаде, о любимой семье и детях, о том, какое значение имеет спорт в его жизни. Своими историями побед поделились юные чемпионы Артём и Даниил, рассказали о системе тренировок, планах после окончания 11 класса.

Лицеисты задавали вопросы. Чемпионы с удовольствием отвечали на них. Закончилась встреча коллективным фотографированием.

Огромная благодарность Иреку Зарипову, Артёму Семёнову и Даниилу Преснякову за то, что нашли время в своём плотном графике и за чашкой чая побеседовали с нашими лицеистами.