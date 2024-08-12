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Спорт
12 Августа 2024, 14:19

Стерлитамакские полицейские дружат со спортом

Это помогает в службе.

Стерлитамакские полицейские дружат со спортомСтерлитамакские полицейские дружат со спортом
Стерлитамакские полицейские дружат со спортом

Полицейский-спортсмен в УМВД России по городу Стерлитамаку – не редкость. Здесь  служат мастера спорта, кандидаты в МС. Ведь хорошая физическая подготовка является подспорьем в службе.

Заместитель начальника управления - начальник полиции подполковник  Рустам Асанов является мастером спорта по дзюдо и КМС по самбо. Увлеченно занимаясь со школьных времен, он занял множество призовых мест в различных соревнованиях и стал призером Южного федерального округа по дзюдо.

- Я с юных лет хотел бороться с теми, кто нарушает закон. Спорт всегда помогал мне нести службу, особенно, когда я работал оперативником, - вспоминает Рустам Асанов. Начальник полиции своим примером показывает сотрудникам, что спорт службе не помеха.

Следователь в сфере незаконного оборота наркотиков следственного управления УМВД России по г. Стерлитамаку лейтенант юстиции Семен Филёв с детства занимается дзюдо и самбо. После окончания школы он понял, что хочет работать в органах внутренних дел и без сомнений поступил на юридический факультет. Служба не мешает ему заниматься спортом. Многочисленные победы доказывают это.

- Самая запоминающаяся победа – 1 место на чемпионате Приволжского федерального округа», - с гордостью говорит Семен. Сейчас он – кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме  этого спортсмен участвует в соревнованиях по рукопашному бою, грэпплингу, джиу-джитсу, увлекается историей нашего государства и мечтает дослужить до генерала полиции.

   Не только мужчины управления занимают призовые места в спортивных соревнованиях. Молодая и хрупкая девушка – следователь следственного управления УМВД России по г. Стерлитамаку лейтенант юстиции Ирина Иванова – кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Ирина неоднократно занимала призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях.

- Почему именно этот вид спорта?

- В школе я мечтала попасть в команду для участия в президентских спортивных играх, для этого нужно уметь стрелять. В процессе тренировок я осознала, что мне это очень нравится. Также я понимала, что  навык пригодится мне в будущем, так как я уже тогда мечтала служить в правоохранительных органах, - ответила Ирина.

Для стерлитамакских полицейских спорт является важнейшей составляющей профессиональной деятельности, так как только физически подготовленный сотрудник способен эффективно противостоять преступности, охранять покой и безопасность граждан. В управлении регулярно проводятся занятия по физической подготовке и спортивные соревнования. В ходе профилактических мероприятий сотрудники стараются приобщить молодёжь к здоровому образу жизни и спорту.

 

Лилия Исламгулова, УМВД России по городу Стерлитамаку

Стерлитамакские полицейские дружат со спортом
Стерлитамакские полицейские дружат со спортом
Стерлитамакские полицейские дружат со спортом
Стерлитамакские полицейские дружат со спортом
Стерлитамакские полицейские дружат со спортом
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