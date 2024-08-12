Стерлитамакские полицейские дружат со спортом

Полицейский-спортсмен в УМВД России по городу Стерлитамаку – не редкость. Здесь служат мастера спорта, кандидаты в МС. Ведь хорошая физическая подготовка является подспорьем в службе.

Заместитель начальника управления - начальник полиции подполковник Рустам Асанов является мастером спорта по дзюдо и КМС по самбо. Увлеченно занимаясь со школьных времен, он занял множество призовых мест в различных соревнованиях и стал призером Южного федерального округа по дзюдо.

- Я с юных лет хотел бороться с теми, кто нарушает закон. Спорт всегда помогал мне нести службу, особенно, когда я работал оперативником, - вспоминает Рустам Асанов. Начальник полиции своим примером показывает сотрудникам, что спорт службе не помеха.

Следователь в сфере незаконного оборота наркотиков следственного управления УМВД России по г. Стерлитамаку лейтенант юстиции Семен Филёв с детства занимается дзюдо и самбо. После окончания школы он понял, что хочет работать в органах внутренних дел и без сомнений поступил на юридический факультет. Служба не мешает ему заниматься спортом. Многочисленные победы доказывают это.

- Самая запоминающаяся победа – 1 место на чемпионате Приволжского федерального округа», - с гордостью говорит Семен. Сейчас он – кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме этого спортсмен участвует в соревнованиях по рукопашному бою, грэпплингу, джиу-джитсу, увлекается историей нашего государства и мечтает дослужить до генерала полиции.

Не только мужчины управления занимают призовые места в спортивных соревнованиях. Молодая и хрупкая девушка – следователь следственного управления УМВД России по г. Стерлитамаку лейтенант юстиции Ирина Иванова – кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Ирина неоднократно занимала призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях.

- Почему именно этот вид спорта?

- В школе я мечтала попасть в команду для участия в президентских спортивных играх, для этого нужно уметь стрелять. В процессе тренировок я осознала, что мне это очень нравится. Также я понимала, что навык пригодится мне в будущем, так как я уже тогда мечтала служить в правоохранительных органах, - ответила Ирина.

Для стерлитамакских полицейских спорт является важнейшей составляющей профессиональной деятельности, так как только физически подготовленный сотрудник способен эффективно противостоять преступности, охранять покой и безопасность граждан. В управлении регулярно проводятся занятия по физической подготовке и спортивные соревнования. В ходе профилактических мероприятий сотрудники стараются приобщить молодёжь к здоровому образу жизни и спорту.

Лилия Исламгулова, УМВД России по городу Стерлитамаку