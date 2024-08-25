Турнир в поддержку наших бойцов

В нём участвовали порядка 30 команд - вдвое больше, чем прошлым летом. Играли все - подростки, юноши и девушки, взрослые. Погода благоволила спортсменов: весь день было солнечно и тепло.

- Мы проводим турнир второй год подряд, - говорит председатель Союза участников вооружённого конфликта в Чеченской республике "Набат" Ильдус Маняпов. - Стритбол - это баскетбол три на три: играют участника от команды, один запасной. Турнир посвящён памяти наших ребят, погибших в Чечне и на СВО и в поддержку бойцов, которые сейчас выполняют специальную военную операцию. Играли поклонники баскетбола из Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.

- Надеюсь, что все получили удовольствие, заряд положительных эмоций на долгое время, - говорит судья соревнований Сергей Смирнов. - Радует, что стало больше детских команд-участников.

В качестве призов были предоставлены подарки с логотипом "Набата" и пайки из зоны СВО: наши горожане регулярно ездят туда с гуманитарным конвоем. Пусть эти весточки с передовой помогут нам, живущим под мирным небом, почувствовать свою сопричастность нашим защитникам.

По итогам турнира первые места в своих возрастных группах завоевали "STRижики", "STR-Принцесски", "Футболисты" и "3 центнера".

Екатерина Яковлева, Дарина Бондаренко