В Стерлитамаке прошёл чемпионат города по баскетболу

Нынешний турнир по праву можно назвать открытым чемпионатом города, так как приняла участие команда из г. Салават. В женской части турнира играли 4 команды.

У мужчин играли следующие команды:

Киты Клетка Сборная колледжей Косатки Команда г. Салавата УУНиТ СКФКУиС ИХТИ УГНТУ Ветераны

Команды были поделены на 3 группы. По итогам первого группового этапа были сформированы ещё 3 группы: «золотая», «серебряная» и «бронзовая», в которые вошли по 3 команды в зависимости от занятых мест в первом групповом этапе.

В нижней части таблицы команды расположились следующим образом:

3 место — сборная колледжей

2 место — Уфимский университет науки и техники

1 место — Стерлитамакский техникум физической культуры и спорта.

В «серебряном» финале развернулась нешуточная борьба. Разрыв в счёте в матчах не превышал 10 баллов, а «Клетка» победила Салават на 1 очко на последних секундах!

По итогам борьбы места распределились так:

3 место — команда Института химических технологий и инжиниринга

2 место — команда г. Салавата

1 место — «Клетка»

В «золотом» плей-офф вступили самые опытные команды. У «Ветеранов» уже второй год подряд в соперниках выступают дети самих игроков. Игра у команды «Косатки» сразу не задалась. Отсутствие регулярных тренировок и травмы подкосили игроков основного состава. Проиграв оба матча «Китам» и «Ветеранам», «Косатки» заслуженно заняли третье место.

Уже третий год подряд первое место разыграли команды «Киты» и «Ветераны». Средний возраст «Ветеранов» — почти 44 года! В предыдущих встречах побеждала молодость, и этот чемпионат не стал исключением. В упорной борьбе, где разница в счёте местами доходила до 2 очков, победу одержал коллектив «Киты».

Лучшим бомбардиром стал Олег Савченко из команды «Клетка», набравший 75 очков за турнир.

У девушек лидер определился сразу. Им оказалась команда школы №5. И это неудивительно, ведь девушки уже не впервые участвуют в республиканских финалах и играли в финальном турнире КЭС-Баскет в России! Несмотря на молодой возраст, это очень опытные игроки. Победив во всех встречах с комфортным преимуществом, они стали чемпионами города.

Серьёзная борьба развернулась за призовые места. На них претендовали:Колледж физкультуры, Сборная Стерлитамака, Ишимбая и Салавата — команда под названием «ST», Команда Башкирской содовой компании

Нешуточные страсти кипели в игре колледжа физкультуры и «ST». Всего на два очка победили девушки из «ST». Немного не хватило девушкам-содовикам для победы над колледжем физкультуры.

Тройка призёров в женской части чемпионата выглядит так:3 место — СКФКУиС, 2 место — «ST», 1 место — школа №5.

Самой меткой у девушек стала Заплохова Елизавета из команды школы №5 с 40 очками.

Огромную благодарность выражаем директору Уфимского государственного нефтяного университета Владимиру Ильину Михайловичу за предоставленную площадку для турнира. Уже не в первый раз он помогает баскетболу в городе! Сердечно благодарим тренера-преподавателя ИХТИ УГНТУ Олега Лисаченко Васильевича за всестороннюю помощь и поддержку в организации турнира! Отдельные слова благодарности — Спорткомитету города Стерлитамака за предоставленный наградной материал. С самых истоков турнира Спорткомитет нас поддерживает в наших начинаниях!

Фото Марии Никитиной