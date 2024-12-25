Бойцовский клуб «Батыр» из Стерлитамака выступил в Международной спартакиаде

Республику Башкортостан представляли спортсмены из Стерлитамакского бойцовского клуба «Батыр» под руководством известного тренера Руслана Рифовича Янбердина, воспитанникам которого удалось завоевать награды высокого уровня в различных видах контактных единоборств в упорнейшем трёхдневном марафоне боевых искусств.

Результаты 1-го дня соревнований:

3 место - Инсаф Валитов (12 - 13 лет), вес 48 кг. Раздел «Mix-wrestling»

2 место - Салават Нигматуллин (12 - 13 лет), вес 57 кг. Раздел «Mix-wrestling»

2 место - Сулейман Сарбулатов, студент 1 курса СХТК, группа К-11 (16-17 лет), вес 60 кг. Раздел «Mix-wrestling»

3 место - Ильмир Амекачев, студент 3 курса СКСиПТ, группа ГК-31 (16-17 лет), вес 76 кг. Раздел «Oriental-mix»

3 место - Артём Пилипенко, студент 1 курса СПК, группа Э 1-1 (16-17 лет), вес 90+. Раздел «Mix-wrestling»

3 место – Амин Махмадиёров, (18 + лет), вес 72 кг. Раздел «Mix-wrestling»

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го дня соревнований:

2 место - Вячеслав Зайнуллин (10 - 11 лет), вес 32 кг. Раздел «Safe-combat»

1 место - Инсаф Валитов (12 - 13 лет), вес 48 кг. Раздел «Free-combat»

1 место – Салават Нигматуллин (12 - 13 лет), вес 57 кг. Раздел «Free-combat»

Амин Махмадиёров (18 + лет), вес 72 кг. Возраст 18 + лет, вес 76 кг. Раздел «Free-combat»

Результаты 3-го дня соревнований:

2 место - Арсений Ситдиков (10 - 11 лет), вес 40 кг. Раздел «Mix-wrestling»

3 место - Оятулло Абдуложонов, студент 1 курса СКФКУиС, группа 11 (16 - 17 лет), вес 60 кг. Раздел «Free-combat»

3 место – Вильдан Мухамедзянов, студент 1 курса СФ УУНиТ, группа 4бпл11, (16 - 17 лет), вес 68 кг. Раздел «Free-combat»

2 место - Ильмир Амекачев, студент 3 курса СКСиПТ, группа ГК-31 (16-17 лет), вес 76 кг. Студент 3 курса СКСиПТ, группа ГК-31. Раздел «Free-combat»

1 место - Артём Антонов, студент 2 курса СКСиПТ, группа СЖ22, (16 - 17 лет), вес 76 кг. Раздел «Free-combat»

1 место – Динар Хакитдинов, студент 1 курса СХТК, группа Э-12, (16 - 17 лет), вес 80 кг. Раздел «Free-combat»

В Международном командном зачёте в разделе «Комбат Самооборона» Республика Башкортостан заняла 3-е общекомандное место.