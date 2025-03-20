Кто плавает лучше всех?

В этом году в них участвовали 12 команд, каждая из которых продемонстрировала сплочённую работу и спортивный дух.
По словам Ирины Александровны Хажиевой, руководителя городского методического объединения инструкторов по плаванию, эти соревнования стали доброй традицией нашего города.
– Ежегодно мы собираем юных спортсменов, и каждый раз они получают позитив от участия. Целью наших соревнований является приобщение детей к спорту, обучение безопасности на воде и общее укрепление физического здоровья, – говорит Ирина Александровна.
Также она отметила, что основным посылом этих состязаний является формирование здоровой нации в нашем городе: "Мы надеемся, что Стерлитамак станет известен за пределами республики и страны благодаря нашим маленьким пловцам. С каждым годом растёт число участников и мы верим, что эта замечательная традиция будет продолжаться и впредь. Поздравляем всех маленьких пловцов и их тренеров!"
Своими впечатлениями поделились участники и их родители.
Софья, садик № 36:
– Это мой первый опыт участия в таких мероприятиях. Очень понравилось! У нашей команды есть девиз: "Мы команда 36! За наш сад мы держим честь! Мы ребята смелые, сильные, умелые"
Её мама Анна подчеркнула важность плавания: "Данный вид спорта очень полезен для развития ребёнка и его здоровья. Надеемся на победу. Будем и дальше принимать участие в соревнованиях".
Максим из садика № 5 рассказал, как он готовился к соревнованиям: "Плаванием занимаюсь с малых лет, ещё с яселек. Понравилось сегодня соревноваться с другими ребятами". Его друг Марк добавил:" А я 2 года назад пришёл в бассейн. К сегодняшним соревнованиям готовился долго".
Елена Николаевна Самородова, воспитатель д/с № 5 "Хрусталик " отметила:
– Мы каждый год участвуем, представляем наш детский сад, никогда не подводим. Цель – развитие детей, социализация, приобщение к различным конкурсам, и, конечно же, победа!
– Готовим ребят с сентября по март, – рассказала Лиана Робертовна Забирова, инструктор по физической культуре д/с № 5. – Сначала занимаемся в зале, потом выходим на воду. Наш детский сад сегодня представляли команды мальчиков и девочек. Ждём победных результатов!
Пока судьи подводили итоги соревнований, дети в зале не скучали: играли в развивающие игры, рисовали, делали гимнастику под любимые песни.
Мероприятие завершилось торжественным награждением дипломами и сладкими призами для победителей. Остальные ребята получили грамоты об участии в соревнованиях.
По итогам совещания судей, в командном зачёте места распределились следующим образом:
1 место – команда "Осьминожки", д/с № 5
2 место – "Жемчужина", д/с № 7
3 место – "Дельфин", д/с № 83
Среди мальчиков первым стал Макар Кустов (д/c № 83), вторым – Марк Кузьмин (д/с №5), третьим – Марк Карамышев (д/с №87). Среди девочек 1 место заняла Милена Багоян (д/с №7), 2 – Анастасия Самородова (д/с №5), 3 – Залина Даминова (д/с №90).
Соревнования прошли успешно. Радует, что количество участников из года в год становится все больше. Ведь именно так создаётся здоровое будущее для наших детей.
Рузанна Муртазина
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