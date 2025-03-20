Кто плавает лучше всех?

В этом году в них участвовали 12 команд, каждая из которых продемонстрировала сплочённую работу и спортивный дух.

По словам Ирины Александровны Хажиевой, руководителя городского методического объединения инструкторов по плаванию, эти соревнования стали доброй традицией нашего города.

– Ежегодно мы собираем юных спортсменов, и каждый раз они получают позитив от участия. Целью наших соревнований является приобщение детей к спорту, обучение безопасности на воде и общее укрепление физического здоровья, – говорит Ирина Александровна.

Также она отметила, что основным посылом этих состязаний является формирование здоровой нации в нашем городе: "Мы надеемся, что Стерлитамак станет известен за пределами республики и страны благодаря нашим маленьким пловцам. С каждым годом растёт число участников и мы верим, что эта замечательная традиция будет продолжаться и впредь. Поздравляем всех маленьких пловцов и их тренеров!"