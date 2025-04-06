+8 °С
Дождь
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Спорт
6 Апреля , 15:14

В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу

Республиканский турнир по волейболу памяти Сергея Туленкова, посвящённый 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в Российской Федерации, Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Башкортостан, торжественно открылся во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена».

В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу

Республиканский турнир по волейболу памяти Сергея Туленкова, посвящённый 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в Российской Федерации, Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Башкортостан, торжественно открылся во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена».

В соревнованиях участвовали команды юношей и девушек Стерлитамака, Стерлитамакского, Гафурийского, Зилаирского, Абзелиловского районов.

Почётные гости турнира – начальник управления государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта РБ Игорь Ермилов, председатель Совета ГО г.Стерлитамак Игорь Сыров, заместитель главы администрации города Ольга Ланина, ветераны спорта, участники боевых действий, специальной военной операции, родные С.В.Туленкова. Они поприветствовали участников турнира и пожелали успехов в спортивных состязаниях.

Для гостей и спортсменов выступили творческие коллективы города.

Соревнования прошли в жаркой борьбе и подарили болельщикам яркие эмоции.

Фото Анасиасии Ададуровой

В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу
Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru