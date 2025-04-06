В Стерлитамаке состоялся Республиканский турнир по волейболу

Республиканский турнир по волейболу памяти Сергея Туленкова, посвящённый 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в Российской Федерации, Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Башкортостан, торжественно открылся во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена».

В соревнованиях участвовали команды юношей и девушек Стерлитамака, Стерлитамакского, Гафурийского, Зилаирского, Абзелиловского районов.

Почётные гости турнира – начальник управления государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта РБ Игорь Ермилов, председатель Совета ГО г.Стерлитамак Игорь Сыров, заместитель главы администрации города Ольга Ланина, ветераны спорта, участники боевых действий, специальной военной операции, родные С.В.Туленкова. Они поприветствовали участников турнира и пожелали успехов в спортивных состязаниях.

Для гостей и спортсменов выступили творческие коллективы города.

Соревнования прошли в жаркой борьбе и подарили болельщикам яркие эмоции.

Фото Анасиасии Ададуровой