Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке

В рамках Игр состоялись состязания по семи дисциплинам боевых искусств: муайтай, кунг‑фу, каратэ шотокан, тхэквондо ITF, хапкидо, чан санати и пенчак силат.

Высоких результатов в разделе «каратэ шотокан» (ката и кумитэ по правилам SKIF) добились представители Стерлитамака:

Эльнара Каюмова (тренер — Э. А. Московкин) завоевала золото в кумитэ и серебро в индивидуальном ката.

И. Р. Замалутдинов взял серебро в кумитэ в возрастной категории 18–39 лет.

А. И. Замалутдинов (тренер — И. Р. Замалутдинов) также стал серебряным призёром в кумитэ.

Д. Ю. Зимин (тренер — В. Н. Махновский) удостоился бронзовой награды в индивидуальном ката.

Радмир Идрисов (тренер — В. Н. Махновский) принёс команде две бронзовые медали — в индивидуальном ката и в кумитэ.

Андрей Курамшин (тренер — И. Р. Замалутдинов) стал бронзовым призёром в кумитэ.

По информации Комитета по физической культуре и спорту и администрации г. Стерлитамак