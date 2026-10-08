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Спорт
8 Октября , 05:57

Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке

Стерлитамакские каратисты ярко проявили себя на X Международных Играх боевых искусств IMGC, которые с 30 сентября по 7 октября проходили в Бишкеке — столице Кыргызстана.

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Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в БишкекеСтерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке

В рамках Игр состоялись состязания по семи дисциплинам боевых искусств: муайтай, кунг‑фу, каратэ шотокан, тхэквондо ITF, хапкидо, чан санати и пенчак силат.

Высоких результатов в разделе «каратэ шотокан» (ката и кумитэ по правилам SKIF) добились представители Стерлитамака:

  • Эльнара Каюмова (тренер — Э. А. Московкин) завоевала золото в кумитэ и серебро в индивидуальном ката.
  • И. Р. Замалутдинов взял серебро в кумитэ в возрастной категории 18–39 лет.
  • А. И. Замалутдинов (тренер — И. Р. Замалутдинов) также стал серебряным призёром в кумитэ.
  • Д. Ю. Зимин (тренер — В. Н. Махновский) удостоился бронзовой награды в индивидуальном ката.
  • Радмир Идрисов (тренер — В. Н. Махновский) принёс команде две бронзовые медали — в индивидуальном ката и в кумитэ.
  • Андрей Курамшин (тренер — И. Р. Замалутдинов) стал бронзовым призёром в кумитэ.

По информации Комитета по физической культуре и спорту и администрации г. Стерлитамак

Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
Стерлитамакские спортсмены завоевали медали в Бишкеке
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