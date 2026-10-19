«Уральский разлом – 7»

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 13 городов России и зарубежья. Город Стерлитамак представляла сборная, состоявшая из спортсменов команд STR-Сталь и X-Fitness и занявшая второе общекомандное место. Они победили в 10 номинациях. Наиболее отличился капитан команды Ришат Саетов, победивший в пяти номинациях и установивший четыре региональных рекорда (Республики Башкортостан и Оренбургской области). Лада Семёнова в пятнадцатый раз стала рекордсменкой мира, установив новый рекорд в строгом подъёме на бицепс (НАП). Её отец Руслан Семёнов установил новый региональный рекорд, заняв первое место в жиме штанги лёжа. Отец и сын Ситдыковы, Ильдус и Данис, заняли три первых места в своих номинациях. Ильдус Ситдыков установил региональный рекорд в стритлифтинге классическом.

Поздравляем наших спортсменов с высокими достижениями!