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Спорт
19 Октября , 09:06

«Уральский разлом – 7»

В Оренбурге под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга России (НАП) прошёл чемпионат Евразии по силовым видам спорта «Уральский разлом – 7».

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«Уральский разлом – 7»«Уральский разлом – 7»
«Уральский разлом – 7»

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 13 городов России и зарубежья. Город Стерлитамак представляла сборная, состоявшая из спортсменов команд STR-Сталь и X-Fitness и занявшая второе общекомандное место. Они победили в 10 номинациях. Наиболее отличился капитан команды Ришат Саетов, победивший в пяти номинациях и установивший четыре региональных рекорда (Республики Башкортостан и Оренбургской области). Лада Семёнова в пятнадцатый раз стала рекордсменкой мира, установив новый рекорд в строгом подъёме на бицепс (НАП). Её отец Руслан Семёнов установил новый региональный рекорд, заняв первое место в жиме штанги лёжа. Отец и сын Ситдыковы, Ильдус и Данис, заняли три первых места в своих номинациях. Ильдус Ситдыков установил региональный рекорд в стритлифтинге классическом.

Поздравляем наших спортсменов с высокими достижениями!

«Уральский разлом – 7»
«Уральский разлом – 7»
«Уральский разлом – 7»
«Уральский разлом – 7»
«Уральский разлом – 7»
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