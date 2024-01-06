Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии

Помощник Президента России Владимир Мединский выбрал для новогодних каникул Башкортостан. Он побывал в горнолыжном центре «Банное», расположенном вблизи деревни Зелёная Поляна Абзелиловского района Республики Башкортостан.
Владимир Мединский поделился впечатлениями в своём Телеграм-канале:
«Урал. Башкортостан, горнолыжный курорт «Банное».
В 3-х минутах чистейшее озеро 30 м глубиной, санатории, уникальные грязи, озон, радон, минералка.
Можно и накататься в волю, и подлечиться.
От Москвы 2 часа до Магнитогорска, затем 35 мин от аэропорта на машине.
И к чему все эти куршавели, если рядом - доступно и недорого - такая красота?
Путешествуйте по России!».
Фото: https://t.me/vr_medinskiy/1541