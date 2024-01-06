-15 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Туризм
6 Января , 12:29

Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии

Помощник Президента России Владимир Мединский выбрал для новогодних каникул Башкортостан. Он побывал в горнолыжном центре «Банное»,  расположенном вблизи деревни Зелёная Поляна Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии
Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии

Помощник Президента России Владимир Мединский выбрал для новогодних каникул Башкортостан. Он побывал в горнолыжном центре «Банное»,  расположенном вблизи деревни Зелёная Поляна Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Владимир Мединский поделился впечатлениями в своём Телеграм-канале:

«Урал. Башкортостан, горнолыжный курорт «Банное».

В 3-х минутах чистейшее озеро 30 м глубиной, санатории, уникальные грязи, озон, радон, минералка.

 

Можно и накататься в волю, и подлечиться.

От Москвы 2 часа до Магнитогорска, затем 35 мин от аэропорта на машине.

 

И к чему все эти куршавели, если рядом - доступно и недорого - такая красота?

 

Путешествуйте по России!».

Фото: https://t.me/vr_medinskiy/1541

Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии
Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии
Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии
Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии
Помощник Президента России Владимир Мединский рассказал об отдыхе в Башкирии
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru