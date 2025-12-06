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Туризм

Туризм
3 Сентября , 11:26
Башкортостан системно развивает ивент-туризм
Туризм
16 Июня , 07:24
Туристский поток Башкортостана увеличился на 8,2%
Туризм
20 Мая , 10:18
45 спортсменов из Башкирии отправились на «Туриаду-2026»
Туризм
14 Мая , 04:20
Стерлитамакский ТИЦ за месяц посетили свыше 1000 туристов
Туризм
3 Марта , 11:27
Как гимназисты зиму провожали
Туризм
6 Декабря 2025, 14:00
Концерт и призы от «Гуся»
Туризм
17 Июля 2025, 16:11
Где остановиться на Нугушском водохранилище
Туризм
16 Мая 2025, 10:19
Пусть турпоток будет мощным!
Туризм
21 Января 2025, 05:26
О цифровом туристическом атласе и новых маршрутах
Туризм
15 Декабря 2024, 16:09
В Стерлитамаке живут заслуженные путешественники России
Туризм
1 Августа 2024, 10:12
В Башкирии определены победители конкурса на предоставление грантов субъектам туристской индустрии
Туризм
1 Августа 2024, 05:51
Зональный этап фестиваля лучших практик "Башкирское долголетие" в Стерлитамаке: победы и достижения
Туризм
29 Июля 2024, 06:43
В Стерлитамаке пройдет IV фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
Туризм
28 Июля 2024, 13:19
Когда успех туриндустрии неизбежен: В Башкирии проходит фестиваль «На рахате»
Туризм
28 Июля 2024, 13:14
В Башкирии проходит международный фестиваль здоровья и туризма «На рахате»
Туризм
28 Июля 2024, 13:10
Здоровые горизонты фестиваля «На Рахате»
Туризм
26 Июля 2024, 09:06
В выходные для жителей Башкирии устроят банный праздник
Туризм
26 Июля 2024, 08:10
Башкирские медики вернулись с Байкала с наградой!
Туризм
24 Июля 2024, 12:53
Комфортный отдых: Развитие кемпингов и глэмпингов в Башкирии
Туризм
14 Июля 2024, 16:52
Туристические достижения Башкирии: этнокомплекс у подножия горы Торатау
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