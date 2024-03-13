Федерация спортивного туризма г. Стерлитамака и турклуб "Глобус" объявляют бесплатный набор в школу туристской подготовки

Федерация спортивного туризма г. Стерлитамака и турклуб "Глобус" объявляют набор в школу туристской подготовки. Базовый уровень. Бесплатно, 16+.

Организационное занятие - 14 марта в 19 часов и далее встречи каждую неделю по четвергам. Преподают опытные туристы, заслуженные путешественники России, кандидаты в мастера спорта.

В качестве тренировок и практики будут организованы походы выходного дня, а после всех занятий на майские праздники - тренировочный поход 1 категории сложности.

Ждём вас по адресу ул. Заводская, 23 (одноэтажный пристрой к зданию).

Телефон +7 917 387-96-18 (Андрей).