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Туризм
13 Марта , 22:25

Федерация спортивного туризма г. Стерлитамака и турклуб "Глобус" объявляют бесплатный набор в школу туристской подготовки

Ждём вас каждый четверг ( ул. Заводская, 23).

Федерация спортивного туризма г. Стерлитамака и турклуб "Глобус" объявляют бесплатный набор в школу туристской подготовки
Федерация спортивного туризма г. Стерлитамака и турклуб "Глобус" объявляют бесплатный набор в школу туристской подготовки

Федерация спортивного туризма г. Стерлитамака и турклуб "Глобус" объявляют  набор в школу туристской подготовки. Базовый уровень. Бесплатно, 16+.

Организационное занятие -  14 марта в 19 часов и далее встречи каждую неделю по четвергам. Преподают опытные туристы, заслуженные путешественники России, кандидаты в мастера спорта.

В качестве тренировок и практики будут организованы походы выходного дня, а после всех занятий на майские праздники - тренировочный поход 1 категории сложности.

Ждём вас по адресу ул. Заводская, 23 (одноэтажный пристрой к зданию).

Телефон  +7 917 387-96-18 (Андрей).

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