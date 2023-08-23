Гастроэнтеролог из Уфы рассказала, как подольше сохранить кишечник здоровым

Врач-гастроэнтеролог ГКБ № 21 Уфы с 15-летним стажем Алия Сагдатова рассказала «РБ», как сохранить здоровой пищеварительную систему, и особенно кишечник.

— Ведущее место среди других заболеваний человека занимают болезни пищеварительного тракта, — говорит Алия Альфредовна. — Из практики нашей, 21-й, больницы на первом месте хронические панкреатиты, воспаление поджелудочной железы, гепатиты и болезни печени, гастриты и язвенные болезни желудка, кишечника. Серьезная патология у пациентов старшего возраста, после 40 и 50 лет есть тенденция к увеличению онкопатологии. После 45 лет уже выявляется рак толстой кишки. Улучшение есть у молодых, которые следят за собой, ведут здоровый образ жизни.

Болезни органов ЖКТ помолодели, потому что увеличилось число исследований и ранней диагностики. В лечении используются новые технологии и методы исследования. Ведется диспансерное наблюдение пациентов. Во всех возрастных группах есть обследование на определение скрытой крови в кале, по результатам которого направляют на эндоскопическое исследование прямой кишки. Кроме онкопатологии отмечается рост различных воспалительных заболеваний кишечника.

Как сохранить его здоровым подольше? Нужно вести ЗОЖ, сбалансированно питаться — лучше 4—6 раз в день принимать пищу. Необходимо научиться справляться со стрессом. Потому что стрессы — это сильный фактор риска возникновения и развития заболеваний ЖКТ. Эта особенность наблюдается в последние пять лет.

— У нас в стационаре есть психотерапевт, — продолжает Алия Сагдатова. — Часть пациентов направляю к нему на консультацию, и потом параллельно ведем их, поскольку наблюдается и нарушение психологической функции. Уже пять лет практикуем такое лечение, продолжается от месяца до трех.

Если начинать с азов лечения ЖКТ, то нужно своевременно лечить ротовую полость. От кариеса, стоматита, гингивита и так далее. Во-вторых, четко соблюдать правила приема лекарственных препаратов, назначенных врачом. Не принимать их бесконтрольно и самостоятельно. Это заканчивается проблемами, нарушениями работы пищеварительной системы. Соблюдать простые правила гигиены: мыть руки перед едой, правильно сочетать и хранить продукты. Содержание белков, жиров, углеводов в блюдах должно быть сбалансированным. Переизбыток из компонентов приводит к перегрузке ЖКТ. Важно принимать достаточное количество жидкости. Для этого свой вес нужно умножить на 0,03, и получится суточный объем воды, который вам необходим. Еще важно нормализовать вес, он может снижать моторику кишечника. Нужно отказаться от вредных привычек — потребления табака и алкоголя, от газированных напитков, острой, жирной, жареной пищи, не переедать. Есть пищу не горячей и не холодной, а теплой. Это касается и напитков. Обязательно употреблять пищевые волокна — ежедневно 400—500 граммов овощей или фруктов. И желудок скажет вам спасибо.

Источник: https://resbash.ru/news/zdorove/2023-08-22/gastroenterolog-iz-ufy-rasskazala-kak-podolshe-sohranit-kishechnik-zdorovym-3398802