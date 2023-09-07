Дерматовенеролог из Уфы рассказала о здоровье кожи

Наиболее часто встречающееся на сегодняшний день кожное заболевание — псориаз. На втором месте по распространенности — экзема, атопический дерматит, красный плоский лишай. Дальше идут контактно-аллергический дерматит, токсикодермия, грибковые заболевания кожи.

— Грибковые заболевания чаще встречаются зимой, когда мы носим тесную теплую обувь, — пояснила специалист. — Экзема и псориаз тоже возникают по большей части в холодное время года. Токсикодермия, возникающая как реакция на съеденные продукты или лекарства, наиболее распространена летом, когда в наш рацион начинают активно входить овощи и фрукты. Контактно-аллергические дерматиты тоже чаще поражают людей в теплое время года, во время садово-огородных работ: им способствуют контакты с землей, с различными растениями, с удобрениями.

При этом псориаз и экзема встречаются в основном у взрослых людей, в то время как остальные заболевания кожи «предпочитают» поражать детей — у них кожа более нежная и реагирует интенсивнее.

— Основной мерой профилактики остается уход за кожей, — рассказала дерматовенеролог. — Мытье рук — нейтральными средствами, лучше всего в форме геля и предназначенными для ухода за кожей новорожденных. Такие средства рекомендуются и детям, и взрослым, чтобы не пересушивать кожу. Кожу рук следует смягчать специализированными косметическими средствами, их сейчас очень много. Необходимо также избегать перегрева и переохлаждения, одеваться по сезону. Ноги не должны потеть или замерзать, руки следует защищать от холода перчатками или варежками.

А профилактика псориаза, кроме всего перечисленного, заключается в избегании стрессов. Для людей, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, также крайне важен полноценный отдых и сон.

Надежда Надырченко рассказала и о первых признаках, по которым можно заподозрить у себя кожные заболевания. Если вы заметили элементы сыпи на коже, приносящие беспокойство и не проходящие в течение двух-трех дней, то необходимо обратиться к дерматологу. Важный момент: перед обращением к врачу не следует использовать никаких средств для кожи, кроме уходовых, чтобы не смазать клиническую картину заболевания.

Фото из личного архива Надежды Надырченко