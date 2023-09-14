Нарколог рассказала, как в Башкирии борются с алкогольной зависимостью

О вреде алкоголизма и методах его лечения рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации в стационарных условиях №1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения РБ Татьяна Старостина:

- Мало кто из людей задумывается, что алкоголизм – это очень тяжелое заболевание, вызываемое систематическим принятием спиртных напитков. Его симптомами являются постоянная потребность в алкоголе, психические, соматические и неврологические нарушения, уменьшение физической активности, снижение умственной работоспособности, деградация личности.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году употребление алкоголя стало причиной 3 миллионов смертей во всем мире — и дело не только в алкогольной зависимости и циррозе печени. Алкоголь повышает риск непреднамеренных травм и самоубийств, а также развития рака — в частности, рака пищевода, печени, толстой кишки и молочной железы.

Систематическое употребление алкоголя приводит к преждевременной старости, инвалидности. А продолжительность жизни лиц, склонных к пьянству, на 15-20 лет короче средней статистической. Ведь вредное воздействие алкоголя сказывается на всех системах человеческого организма - нервной, кровеносной и пищеварительной

Специалист, сославшись на заявление представителей ВОЗ в журнале The Lancet PublicHealth, особо подчеркнула, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует.

- Татьяна Николаевна, а какие действенные методы борьбы с алкоголизмом применяются в вашем наркологическом диспансере?

- В структуре Республиканского клинического наркологического диспансера функционирует полный диапазон диагностики и лечения зависимостей:

- круглосуточная экспертиза граждан на состояние опьянения, определение содержание токсических веществ в биосредах;

- раннее выявление, динамическое диспансерное и профилактическое наблюдение за лицами, имеющими наркологические расстройства;

- оказание бюджетной и внебюджетной помощи в условиях стационара - 10 круглосуточных отделений + стационар дневного пребывания;

-оказание бюджетной и внебюджетной помощи в амбулаторных условиях (ДПО);

-медицинские осмотры населения при поступлении на работу, водителей автотранспортных средств, граждан для получения оружия и так далее;

- реабилитационная работа с пациентами в стационарных условиях на бюджетной и внебюджетной основах;

-информационно-профилактическая работа среди населения - кабинет профилактики.

В период прохождения лечения в стационаре все пациенты получают медицинскую помощь в рамках утвержденных стандартов оказания специализированной медицинской помощи. При необходимости, для определения или уточнения тактики дальнейшего лечения пациенты консультируются на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии с курсами ИДПО БГМУ, а также в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева с применением телемедицинских технологий.

На протяжении всех этапов прохождения лечения пациентов и их родственников сопровождают медицинские психологи. В круг задач психолога входит психодиагностика, помощь в лечении, индивидуальное консультирование, а также работа с родственниками больных. В целях диагностики используются различные тесты оценки внимания, памяти, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, направленности личности, установок в отношении алкоголя и наркотиков.

Помимо стационарного лечения в структуре нашего диспансера функционирует отделение медицинской реабилитации с возможностью прохождения одной из двух программ реабилитации. Программа комплексной медицинской реабилитации «Онтогенез. Рестарт» сочетает в себе современные научные разработки зарубежных, отечественных ученых и традиционные методики, подтвердившие эффективность. Занятия по данной программе - это групповые лекционные занятия по психологии и социологии; тренинги, терапия творчеством - арт-терапия, хенд-мейд, музыкотерапия, индивидуальные консультации врачей психиатров-наркологов, медицинских психологов и специалистов по социальной работе, сеансы аппаратной психоэмоциональной коррекции (АПЭК, ПЭК, Бослаб), ЛФК, Бьюти-тайм, трудовая терапия и беседы. В состав рабочей группы программы входят врачи психиатры-наркологи; медицинские психологи; специалисты по социальной работе; врач ЛФК; специалисты по работе с населением.

Программа «Иремель» на основе «12 шагов» - эта миннесотская модель появилась в 40-х годах ХХ века в США, штате Миннесота, на основе моделей Синамон, Дейтоп и «Анонимные Алкоголики», «Анонимные Наркоманы».

Духовное преображение достигается в результате совместной работы с персоналом программы над собой. Духовность модели не предполагает конкретное вероисповедание, то есть не навязываются определенные религиозные взгляды.

В период реабилитации - групповые беседы, тренинги, индивидуальные консультации, кинофильмы помогают пациенту сосредоточить свое внутренне состояние на проблеме – своей зависимости. Завершая программу, выздоравливающий имеет возможность продолжить свой курс реабилитации в уже знакомых группах «Анонимные Алкоголики», «Анонимные Наркоманы».

В состав рабочей группы входит врач-психиатр-нарколог; медицинский психолог, работающий по принципу 12 шагов; консультант по химической зависимости (страдающий зависимостью, прошедший программу 12 шагов, находящийся в ремиссии).

После полного завершения одной из программы реабилитации, пациенты передаются на дальнейшее сопровождение врачам психиатрам-наркологам, медицинским психологам по месту жительства, для продолжения реабилитационной работы в амбулаторных условиях.

Справиться с заболеванием можно только при грамотном сочетании возможных методов и строгом следовании принципов лечения.

По вопросам профилактики, лечения любой человек может проконсультироваться у квалифицированного специалиста по Телефону горячей линии ГБУЗ РКНД МЗ РБ: +7 (347) 266-03-88.

- А почему более тяжелые последствия потребления алкоголя характеризуется в сельской местности?

- На процесс формирования алкогольной зависимости влияют такие факторы, как обстановка в регионе, стране, государственная политика в области виноторговли. На здоровье населения, уровень смертности, как известно, во многом влияет не только количество употребляемых алкоголь содержащих напитков, но также их структура и качество. Наибольший вред наносит употребление «паленого» и другой поддельной алкогольной продукции, самогона. Но именно эти алкогольные напитки являются на селе наиболее употребляемыми.

Причинами алкоголизма могут быть: во-первых, неблагополучная семья; во-вторых, окружение на работе, способствующее употреблению алкоголя; в-третьих, обычаи и семейные традиции, сопровождающиеся алкогольными застольями. Имеет значение и место жительства человека. Особенно актуальна проблема алкоголизма для сельских населенных пунктов. Здесь определенную роль играет потеря уважения к труду, к земле, к своей малой родине, утраченные нравственные и духовные ценности.

Конечно, социальные последствия алкоголизма в сельской местности вызывают особую тревогу. Ситуация усугубляется недостаточной и малодоступной наркологической помощью больным алкоголизмом. Качество наркологической помощи в немалой степени зависит от всестороннего учета социально-медицинских особенностей жизни села, подробного анализа вопросов алкоголизации сельского населения.

Нарколог также отметила важную психологическую особенность – это нежелание сельского населения к пользованию доступной наркологической помощью. По словам Татьяны Старостиной, часто больные и родственники скептически и недоверчиво встречают врача-нарколога.

- Отсюда и меньшая интенсивность выявления больных как следствие меньшей обращаемости к врачам данной специальности, - пояснила она. - В сельской местности, где все друг друга знают, числиться больным алкоголизмом, состоящим на учете, для многих совершенно неприемлемо. На приеме в основном оказываются лица с тяжелыми проявлениями заболевания, и уже в тех случаях имеются выраженные изменения психики и проявления социальной дезадаптации.

Рассказала Татьяна Старостина и о проекте «Моя Семья», который реализуется в Башкортостане с января 2020 года. Участниками целевой группы данного проекта являются родители/законные представители, страдающие алкогольной зависимостью, несовершеннолетние дети которых находятся в социальных приютах для детей и подростков, находящихся в ведении Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ или решается вопрос о помещении детей в социальный приют. Одним из утвержденных этапов реализации данного проекта является медицинская реабилитация члена семьи, страдающего алкогольной зависимостью. Так, за 2020 год по проекту «Моя Семья» смогли пролечить 57 человек, за 2021 год - 73 человека, а за 2022 год - 86 человек.