ABA-терапия не для всех???

В последнее время доводилось слышать, что ABA-терапия не столь эффективна в адаптации и развитии детей с РАС, как считают многие специалисты, – говорит о проблеме руководитель АНО "Сияние чистого разума" Светлана Котлярова. – Такие неосторожные фразы доходят до родителей (новичков), которые находятся в отчаянии, не зная, как помочь своему ребёнку. Доходят и все больше вводят их в заблуждение... Родители, понимающие структуру ABA-терапии, возразят таким домыслам. Ведь благодаря этим методам у детей начинают появляться базовые навыки имитации, соотнесения, различения. Снижается нежелательное поведение, прорабатывается социально-приемлемое поведение, а при отсутствии речи осваиваются альтернативные методы коммуникации.

Метод прикладного анализа поведения захватывает множество трудностей, с которыми сталкиваются особенные семьи, и позволяет работать по конкретным запросам родителей. Для каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут.

Прикладной анализ поведения – это не способ веселого времяпрепровождения ребенка в Центре. Это трудоёмкий процесс, требующий времени и терпения, а также закрепления проделанной работы дома.

ABA-терапия охватывает множество сфер жизни и применяется не только в работе с особенными детьми.

Так, поведенческие аналитики встречаются в различных образовательных учреждениях и крупных компаниях по работе с персоналом.

– Наблюдать, фиксировать, оценивать и корректировать поведение эффективнее всего с помощью метода прикладного анализа поведения, чем мы и занимаемся в нашем Центре, – говорит Светлана. – Именно поэтому педагоги нашего Центра «Сияние чистого разума» делятся своим опытом. Мы приглашаем родителей детей с ОВЗ, а также педагогов детских садов и общеобразовательных школ на двухдневный тренинг «Вводный курс в прикладной анализ поведения». Он пройдёт 27 и 28 января по ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Тренинг безоплатный, для записи нужно заполнить форму: https://forms.gle/cphLEYDhNpgwpLLK9

Тренинг проходит в Центре АНО «СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» в рамках проекта «Сияй» при поддержке Фонд грантов Главы Республики Башкортостан

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