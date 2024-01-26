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26 Января , 01:46

Жители Стерлитамака 28 января могут принять участие в массовом забеге

"Бегу до Победы": старт массового забега - 28 января

"Бегу до Победы": старт массового забега - 28 января
"Бегу до Победы": старт массового забега - 28 января

«Бегу до Победы» – так называется грантовый проект, созданный совместно с проектом «Росмолодёжь.Гранты». Это серия молодёжных массовых забегов. Цель проекта – привлечь учащуюся молодёжь к участию в массовых спортивных мероприятиях, в частности трейловых забегах.

Участие во всех трёх этапах забега бесплатное для учащейся молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет, – рассказывает организатор серии забегов «Башкирская тропа» Сергей Фёдоров. – В конце пути каждый участник получает металлическую брендированную медаль финишера, а также отдых в пунктах питания и атмосферу спортивного праздника.

Этапы серии забегов «Бегу до Победы» показывают разнообразие красот природы в разные времена года. Так, первый этап, состоявшийся за 200 дней до празднования дня Победы в Великой Отечественной войне на Карстовом трейле, рассказывал об особенностях красот осеннего периода. А сама дистанция проходила через множество причуд карстовой природы. Огромные провалы и гипсовые горы встречались на пути спортсменов. Жемчужиной дистанции стало Голубое озеро.

Следующий этап за 100 дней до празднования Победы в ВОВ пройдет в столице Башкортостана в городе Уфа, дистанция будет проходить по Парку Победы и склону леса возле реки Белой. На трассе мы увидим множество военно-патриотических памятников, красоту зимнего леса и красавицу реку Агидель.

Старт состоится 28 января, регистрация уже открыта, старт бесплатный для учащейся молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет, на финише всех ждёт крутая металлическая брендированная медаль.

Регистрация: https://forms.gle/Mg3XTxebyztibpkD6

Третий этап состоится весной, за 10 дней до празднования дня Победы в ВОВ. Старт назначен в Макаровском урочище, на тропе «Кук-караук трейл». Мы увидим вершины гор Хауазе и Озон-кая, пещеру Салавата Юлаева и Скалу Калим-ускан, водопад Кук-караук, каскады водопадов Кунгуртуй и Юреме, розовые скалы, реку под названием Сикася и удивительную красоту Башкирского Урмана. Добро пожаловать!

Сайт проекта: runtowin.ru

Автор:Екатерина Яковлева
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