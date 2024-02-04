Рак - не приговор

В нашей республике специалисты ежегодно выявляют от 13 до 14 тысяч случаев онкологических заболеваний. А структуре общей заболеваемости в Башкирии чаще всего встречаются рак лёгких, злокачественные опухоли молочной, предстательной железы, колоректальный рак, рак кожи.



Современная медицина обладает большими возможностями для борьбы с раком и успешного лечения пациентов. Это оперативное лечение, химиотерапия, имуннотерапия, лучевое лечение и другие современные методы.

Однако важность профилактических мероприятий трудно переоценить. Очень важным профилактическим методом выявления онкозаболеваний на ранней стадии является диспансеризация. Также в республике реализуется программа скрининга.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-онкологи, стоящие на страже жизни и здоровья пациентов с онкологическими заболеванием.

В Стерлитамаке работают замечательные онкологи, спасшие сотни человеческих жизней. Среди них - победитель республиканского конкурса «Лучший врач -2023 года» в номинации «Лучший онколог» Раиль Файзуллович Гарифуллин, который много лет успешно трудится в городской клинической больнице N 1.