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6 Февраля , 19:07

В Стерлитамаке успешно сделана сложная онкологическая операция

Врачи-онкологи городской клинической больницы N 1 успешно провели уникальную операцию по удалению сразу двух злокачественных образований молочной железы.

В Стерлитамаке успешно сделана сложная онкологическая операция
В Стерлитамаке успешно сделана сложная онкологическая операция

Бригадой, в состав которой вошли онкомаммолог  Азат Марсович Шарипов, его ассистент хирург-онколог Раиль Файзулович Гарифуллин, операционная сестра Ольга Алексеевна Зайкина, анестезиолог Андрей Иванович Вуколов и сестра-анестезиолог Зульфия Хайдаргалиевна Буранбаева, была проведена резекция молочной железы пациентке, которая после проведенной послеоперационной гистологии (по её результатам  злокачественных клеток в сохраненной молочной железе не осталось) выписана. Сейчас женщина проходит курс гормональной и лучевой терапии, чувствует себя хорошо. Через несколько недель, когда лечение будет завершено, пациентка сможет вернуться к обычной жизни.

Специалисты говорят, что две раковые опухоли в молочной железе - достаточно редкое явление.

Только регулярное наблюдение и скрининговое обследование, которое включает в себя УЗИ молочных желез и маммографию (после 40 лет), позволяет вовремя выявить патологию. Если есть показания, то врачи прибегают к небольшим операциям для удаления доброкачественных новообразований. В случае выявления отклонений используется весь современный спектр исследований, подключаются онкохирурги и химиотерапевты.

К сожалению, с возрастом риск возникновения онкологии возрастает. И чем раньше человек обратится за врачебной помощью, тем больше шансов минимизировать риски возникновения тяжелых последствий.

Автор:Марина Воронова
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