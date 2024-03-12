Болевые точки городской педиатрии

На вопросы родителей отвечал главный врач ГБУЗ РБ ДБ Борис Мухтарович Шарипов. На встрече присутствовали будущие медсёстры - студенты Стерлитамакского медколеджа, с полученной информацией работали представители Общественной палаты.

Сегодня детская больница укомплектована младшим медперсоналом на 66,7 процентов, средним медперсоналом - на 76 процентов, а врачами - на 43 процента. За два месяца этого года 12 врачей приняты на работу, а 16 уволились (в их числе - те, кто вышел на пенсию). Городу для полноценной помощи маленьким пациентам нужны ещё 24 врача.

Так на языке цифр звучат самые острые проблемы городской педиатрии. Что предпринимается для улучшения ситуации? Где "теряются" молодые энергичные целевики, которые после окончания медвуза должны возвращаться домой и лечить стерлитамакских ребятишек? Когда завершится ремонт поликлиники по ул. Советской и правда ли, что здесь со временем появятся бассейн и соляная шахта? Как быть, если ребёнок нуждается в консультации узких специалистов, которых у нас нет? Ответы на эти и другие вопросы читайте в субботнем выпуске "Стерлитамакского рабочего".