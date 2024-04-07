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Здоровье
7 Апреля , 13:00

В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»

Сегодня специалисты Стерлитамакского филиала ФБУ «ЦСМ им.Муратшина в Республике Башкортостан» бесплатно проверяют тонометры – приборы измерения артериального давления.

В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»
В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»

Сегодня специалисты Стерлитамакского филиала ФБУ «ЦСМ им.Муратшина в Республике Башкортостан» бесплатно проверяют тонометры – приборы измерения артериального давления.

Цель акции – донести до жителей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

По итогам проверки метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья, проводится третий год. Она началась в 9 часов, и уже к открытию пришли первые посетители. Многие из них сказали, что узнали об этой акции из интернета, и очень признательны её организаторам.

Акция продлится до 18 часов, и все желающие могут принести тонометры по адресу: ул.Дружбы, 39.

В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»
В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»
В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»
В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»
В Стерлитамаке проходит Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!»
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