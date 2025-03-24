Интервью с врачом-фтизиатром из Стерлитамака Альбиной Хамитовой

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом.



Туберкулёз продолжает разрушать жизни множества людей, вызывая тяжёлые последствия для здоровья, а также социальной сферы и экономики. Только в 2023 году в мире туберкулёзом заболели 10,8 миллиона человек, а 1,25 миллиона умерло от этого заболевания. В то же время благодаря глобальным усилиям с 2000 года в мире было спасено 79 миллионов жизней.

Сегодня мы говорим о туберкулёзе, способах заражения, симптомах и методах профилактики этого заболевания с Альбиной Расимовной Хамитовой, врачом-фтизиатром, заведующей стационарным отделением Стерлитамакского филиала Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра.

Профессиональный праздник отмечают и врачи-фтизиатры. Чем они занимаются?

– Профилактикой, диагностикой и лечением такого инфекционного заболевания, как туберкулёз. Оно вызывается микробактериями или палочками Коха и представляет интерес не только как специфическая инфекция, но и как болезнь, окружённая множеством мифов и стигм.

– Каких, например?

– Например, одно из самых распространённых заблуждений – «туберкулёзом болеют только неблагополучные слои населения». Нет! Туберкулёз давно перестал быть «асоциальным» заболеванием. То есть сегодня им болеют благополучные, социально адаптированные, работающие люди.

– Как вполне благополучный в социальном плане человек может заболеть туберкулёзом?

– Пусковым механизмом в переходе от инфицирования к заболеванию является частый стресс. А стрессов в современном мире, согласитесь, предостаточно.

– Что можно сказать о заболеваемости туберкулёзом у нас в городе и республике?

– Статистика такая: по Республике Башкортостан это 30,2 за 2023 год и 29,2 за 2024 год; по городу Стерлитамаку – 29,4 за 2023 год и 26 за 2024 год. Это число впервые выявленных больных активным туберкулёзом на 100 тысяч жителей.

А вот кашель с зелёной мокротой, кровохарканье, выраженная одышка, резкое похудание –

это симптомы уже запущенного туберкулёза, который и лечению поддаётся проблематично. В последние годы всё чаще выявляется туберкулёз с устойчивостью к препаратам, что удлиняет сроки и усложняет лечение.

– Как выявить туберкулёз на ранних стадиях?

– Я не устану повторять одну и ту же фразу: проходите флюорографию! Туберкулёз на ранних стадиях может протекать абсолютно бессимптомно. Слабость, периодическая субфебрильная температура, снижение аппетита, похудание – это те симптомы, которые могут сопровождать человека в начале заболевания, но именно на них зачастую люди и не обращают внимания. Как раз на плановой флюорографии «случайно» выявляется туберкулёз. Флюорографию надо проходить минимум раз в два года. При заболевании лёгочной системы (ХОБЛ и прочее), сахарном диабете и других хронических заболеваниях, частых простудах необходимо проходить флюорографию ежегодно.

– У меня недавно возникла такая ситуация. В соседнем доме выявили туберкулёз, всех заставили проходить флюорографию. Он что, по воздуху передаётся?

– Именно так! Основной путь передачи туберкулёза – воздушно-капельный. При форсированном выдыхании, кашле, чихании болею-

щим человеком выделяются микробактерии туберкулёза. Они обладают высокой устойчивостью во внешней среде: в высохшей капле мокроты могут выживать до нескольких месяцев, погибают только при очень высоких температурах, к низким температурам малочувствительны (например, при минус 6-10 градусах могут сохранять жизнеспособность до нескольких недель).

По статистике, один болеющий туберкулёзом с активным бактериовыделением в среднем за год заражает 10-15 человек. Поясню, что иммунитет заражаемого может справиться и подавить развитие самого заболевания, а значит, не все эти 10 человек будут болеть туберкулёзом.

Поэтому при выявлении очередного случая туберкулёза и требуют прохождения флюорографии у всех, кто живёт в одном доме с заболевшим, а также в соседних домах (из-за общих подъездов, лестничных и детских площадок, прочих мест общего пользования). Также обследованию подлежат все, кто находился в непосредственном контакте с больным. Это в первую очередь ваша безопасность, ваше здоровье!

Так как существуют определённые приказы Министерства здравоохранения РФ, то прохождение флюорографии населением контролируется поликлиникой, участковым терапевтом; а при выявлении туберкулёза – и участковым фтизиатром.

Берегите себя и своих близких, проходите флюорографию, хотя бы раз в два года! Плановые медосмотры и диспансеризацию придумали не просто так: главная их цель – выявление заболеваний на ранних стадиях, часто − бессимптомных!

А если случилось так, что диагноз «туберкулёз» человеку всё-таки поставили, самое главное – своевременно начать лечение. В случае бактериовыделения больного ждёт временная изоляция! Нужно, чтобы все люди поняли, что болеть туберкулёзом не стыдно, стыдно – быть безответственным!

В Республике Башкортостан активно развивается профилактическая медицина. Только в 2022 году проведены диспансеризация и плановые профилактические медицинские осмотры для 1,5 миллиона взрослых и 849,2 тысячи детей. Также регулярно проводятся различные профилактические акции: «Дни народного здоровья», «Болея – не болей» и другие, направленные на раннее выявление социально значимых заболеваний, к которым относится и туберкулёз.