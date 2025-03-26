«Зубки будут прочные - коренные и молочные!»

С 20 марта по 20 апреля в нашей стране проходит месячник стоматологического здоровья. В этом году его девиз звучит так: «Здоровые зубы - крепкий организм!».



Всемирный День Здоровья полости рта с 2008 года отмечается ежегодно и проводится по инициативе Всемирной стоматологической ассоциации FDI, объединяющей специалистов-стоматологов, политиков и сообщества единомышленников по всему миру для привлечения внимания общественности к здоровью органов и тканей рта.



20 марта ученики 7-й и 10-школы приняли участие во флешмобе, посвященном здоровью зубов и всего организма в целом. В рамках флешмоба прошли уроки гигиены полости рта, лектории и тематические классные часы с участием детского стоматолога Татьяны Сергеевны Зарубиной и медсестры Лейсан Газинуровны Сайфутдиновой.



26 марта в детской стоматологической поликлинике Стерлитамака был организован праздник здоровых зубов, приуроченный ко Всемирному дню здоровья полости рта.

В этот день в гости к зубным врачам пришли дети 5-6 лет из детского сада N 11.



Татьяна Сергеевна Зарубина рассказала дошколятам о правилах ухода за зубами, продемонстрировав приемы чистки зубов на специальном макете - веселом разноцветном Драконе.

Затем вместе с Зубной феей, Бабой Ягой, домовёнком Кузей и Бобром-зубастиком ребята при помощи танцев, песен и веселых игр узнали, что для сохранения здоровья зубов и всего организма нужно правильно питаться, заниматься спортом и вовремя приходить к врачу на осмотр.



Каждому ребёнку организаторы Дня здоровых зубов вручили календари чистки зубов и детскую зубную пасту. А потом была общая фотография на память, на которой все - и взрослые, и дети - широко улыбались миру и друг другу.

Марина Воронова

Фото Анастасии Ададуровой

Здоровье полости рта касается каждого из нас, поэтому привлечение как можно большего числа людей к делу распространения информации о стоматологическом здоровье поможет создать более здоровую нацию.

У нас в республике большое внимание уделяется профилактике заболеваний у детей и подростков. Ведь здоровые дети сегодня станут здоровыми взрослыми завтра, и это им предстоит строить будущее нашей страны.