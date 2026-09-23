Экскурсия для будущих медиков

- Благодаря нашему постепенному обновлению нам всегда есть что показать гостям, - рассказал у себя на странице в соцсетях главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров. - Заметил, что ребята увлечённо беседуют с медработниками, задают вопросы. Очень надеемся, что они останутся верными своему выбору и продолжат обучение уже в медицинском вузе. Такие экскурсии для нас - это возможность показать то, как организована работа в нашем учреждении. Мы всегда рады видеть в наших стенах тех, кто уже сегодня выбирает благородный путь медицины.

Фото ГКБ № 1