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Здоровье
23 Сентября , 07:09

Экскурсия для будущих медиков

Ежегодно руководство ГКБ № 1 Стерлитамака приглашает учащихся медицинского класса на экскурсию в стационар. Недавно в стационаре больницы побывали школьники, которым медики показали диагностическое оборудование, рентгенохирургическую операционную, а также продемонстрировали работу системы «Триаж» в приёмном отделении.

Экскурсия для будущих медиковЭкскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков

- Благодаря нашему постепенному обновлению нам всегда есть что показать гостям, - рассказал у себя на странице в соцсетях главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров. - Заметил, что ребята увлечённо беседуют с медработниками, задают вопросы. Очень надеемся, что они останутся верными своему выбору и продолжат обучение уже в медицинском вузе. Такие экскурсии для нас - это возможность показать то, как организована работа в нашем учреждении. Мы всегда рады видеть в наших стенах тех, кто уже сегодня выбирает благородный путь медицины.

Фото ГКБ № 1

Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Экскурсия для будущих медиков
Автор:Марина Воронова
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