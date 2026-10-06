В Башкирии стартовала Неделя сохранения психического здоровья

Ментальное благополучие — это не только отсутствие психических расстройств, но и ощущение внутреннего равновесия. Такое состояние позволяет эффективнее справляться со стрессом и принимать взвешенные решения.
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, какие привычки помогают поддерживать эмоциональную устойчивость и ясность мышления:
- Соблюдать режим сна — это основа восстановления нервной системы.
- Регулярно быть физически активным — умеренные нагрузки стимулируют выработку эндорфинов, улучшающих настроение.
- Питаться сбалансированно — так организм получает достаточно энергии для стабильной работы мозга.
- Отказаться от алкоголя — спиртное истощает нервную систему и может усиливать тревожность.
- Освоить техники управления стрессом — например, дыхательные практики и медитацию.
- Развивать конструктивное мышление и уделять время живому общению с близкими — это укрепляет эмоциональную опору.
- Поддерживать баланс работы и отдыха, а также периодически устраивать цифровой детокс — чтобы снизить информационную перегрузку.
Специалисты подчёркивают: если чувство тревоги, апатии или внутреннего напряжения не проходит, не стоит пытаться справиться в одиночку. Важно своевременно обратиться за поддержкой к психологу или психотерапевту.
Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан