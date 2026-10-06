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Здоровье
6 Октября , 04:40

В Башкирии стартовала Неделя сохранения психического здоровья

Республика Башкортостан станет участником Недели сохранения психического здоровья — она пройдёт в России с 6 по 12 октября. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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В Башкирии стартовала Неделя сохранения психического здоровьяВ Башкирии стартовала Неделя сохранения психического здоровья
В Башкирии стартовала Неделя сохранения психического здоровья

Ментальное благополучие — это не только отсутствие психических расстройств, но и ощущение внутреннего равновесия. Такое состояние позволяет эффективнее справляться со стрессом и принимать взвешенные решения.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, какие привычки помогают поддерживать эмоциональную устойчивость и ясность мышления:

  • Соблюдать режим сна — это основа восстановления нервной системы.
  • Регулярно быть физически активным — умеренные нагрузки стимулируют выработку эндорфинов, улучшающих настроение.
  • Питаться сбалансированно — так организм получает достаточно энергии для стабильной работы мозга.
  • Отказаться от алкоголя — спиртное истощает нервную систему и может усиливать тревожность.
  • Освоить техники управления стрессом — например, дыхательные практики и медитацию.
  • Развивать конструктивное мышление и уделять время живому общению с близкими — это укрепляет эмоциональную опору.
  • Поддерживать баланс работы и отдыха, а также периодически устраивать цифровой детокс — чтобы снизить информационную перегрузку.

Специалисты подчёркивают: если чувство тревоги, апатии или внутреннего напряжения не проходит, не стоит пытаться справиться в одиночку. Важно своевременно обратиться за поддержкой к психологу или психотерапевту.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

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