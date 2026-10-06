В Башкирии стартовала Неделя сохранения психического здоровья

Ментальное благополучие — это не только отсутствие психических расстройств, но и ощущение внутреннего равновесия. Такое состояние позволяет эффективнее справляться со стрессом и принимать взвешенные решения.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, какие привычки помогают поддерживать эмоциональную устойчивость и ясность мышления:

Соблюдать режим сна — это основа восстановления нервной системы.

— это основа восстановления нервной системы. Регулярно быть физически активным — умеренные нагрузки стимулируют выработку эндорфинов, улучшающих настроение.

— умеренные нагрузки стимулируют выработку эндорфинов, улучшающих настроение. Питаться сбалансированно — так организм получает достаточно энергии для стабильной работы мозга.

— так организм получает достаточно энергии для стабильной работы мозга. Отказаться от алкоголя — спиртное истощает нервную систему и может усиливать тревожность.

— спиртное истощает нервную систему и может усиливать тревожность. Освоить техники управления стрессом — например, дыхательные практики и медитацию.

— например, дыхательные практики и медитацию. Развивать конструктивное мышление и уделять время живому общению с близкими — это укрепляет эмоциональную опору.

и уделять время живому общению с близкими — это укрепляет эмоциональную опору. Поддерживать баланс работы и отдыха, а также периодически устраивать цифровой детокс — чтобы снизить информационную перегрузку.

Специалисты подчёркивают: если чувство тревоги, апатии или внутреннего напряжения не проходит, не стоит пытаться справиться в одиночку. Важно своевременно обратиться за поддержкой к психологу или психотерапевту.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан