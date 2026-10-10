Помогают контролировать диабет

В ноябре 2025 года на базе взрослой поликлиники (корпус № 3) ГКБ № 1, расположенной по улице Патриотической, 59, открылся Региональный эндокринологический центр.

– Наш центр – второй в республике, первый, республиканский, находится в Уфе, – рассказывает Ляйсан Фаритовна Шарипова, заведующий Региональным эндокринологическим центром. – Мы работаем для жителей юга республики – Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и одиннадцати близлежащих районов. У нас действуют кабинет врача-эндокринолога, кабинет «Диабетической стопы» и кабинет врача-офтальмолога с лазерной операционной.

– Пациентов какого профиля принимают в эндокринологическом центре и как записаться к вам на обследование?

– Все пациенты, которых мы принимаем, это люди с сахарным диабетом. Любой врач или фельдшер могут записать пациента к нам на приём по открытому расписанию. Даже если у больного нет жалоб на плохое зрение или состояние стоп, ему необходимо раз в год пройти осмотр у нашего врача-офтальмолога и врача кабинета «Диабетической стопы». Это поможет вовремя выявить проблему и избежать осложнений.

В Региональном эндокринологическом центре есть кабинет телемедицинских консультаций для пациентов, которые не могут прийти на консультацию сами.

– Насколько востребована работа РЭЦ у населения?

– Да, такая статистика у нас есть. Например, за пять месяцев 2026 года врачом-эндокринологом в нашем центре было принято 1520 человек, в кабинете «Диабетической стопы» побывали 1479 человек, врачом-офтальмологом осмотрено 1320 пациентов, 80 больным проведено лазерное лечение. Также в центре проведено 127 телемедицинских консультаций.

Сейчас, когда позади почти год работы центра, статистика изменилась. Сегодня в РЭЦ проведено более 1200 телемедицинских консультаций (только в сентябре их было 550), в том числе и с федеральными центрами. Также наши специалисты выезжали в одиннадцать прикреплённых районов, осматривали стопы пациентов, вели офтальмологический приём. В кабинете «Диабетической стопы» в настоящее время осмотрено около 5 тысяч пациентов.

Мы побывали в кабинете «Диабетической стопы», где приём больных ведут врач Рима Талгатовна Назарова и медсестра Альбина Ахсяновна Ахметьянова.

– Мы проводим скрининг диабетической стопы, – объясняет доктор Назарова. – При помощи ультразвукового доплера оцениваем проходимость сосудов нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом. Проверяем тактильную, вибрационную, болевую чувствительность стоп. Это исследование помогает предотвратить диабетическую стопу – одно из самых грозных осложнений диабета, которое может привести к ампутации конечности.

По результатам осмотра пациентам даются рекомендации по уходу за ногами. Если проблемы серьёзные – направляем больного в сосудистую хирургию. Скрининг необходим всем пациентам с сахарным диабетом один раз в год. Профилактика – важнейшая составляющая борьбы с диабетом и его осложнениями.

Выявлением диабетической ретинопатии занимаются в кабинете врача-офтальмолога Миннигуль Закирьяновны Ишбулатовой:

– Пациентов мы обследуем на современных аппаратах, полученных по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Лазерная операционная позволяет нам проводить лазерную коагуляцию сетчатки. Такое оборудование, как оптический когерентный томограф, на котором мы можем послойно рассмотреть и оценить состояние сетчатки, избавляет наших пациентов от поездок в клиники Уфы. Обследование на ОКТ в РЭЦ проводится бесплатно.

Также у нас есть возможность проводить специальные инъекции при макулярном отёке сетчатки – частом осложнении диабета. Если эти осложнения не лечить, в будущем возможно наступление слепоты. Пациенты с сахарным диабетом должны помнить, что профилактика и регулярные осмотры у специалистов способны уберечь их от грозных осложнений.

Марина Воронова

Фото Ирины Калошиной