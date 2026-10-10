+16 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Здоровье
10 Октября , 05:17

Помогают контролировать диабет

О работе Регионального эндокринологического центра

Добавить в предпочтительные источники Google
Помогают контролировать диабетПомогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет

В ноябре 2025 года на базе взрослой поликлиники (корпус № 3) ГКБ № 1, расположенной по улице Патриотической, 59, открылся Региональный эндокринологический центр.

– Наш центр – второй в республике, первый, республиканский, находится в Уфе, – рассказывает Ляйсан Фаритовна Шарипова, заведующий Региональным эндокринологическим центром. – Мы работаем для жителей юга республики – Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и одиннадцати близлежащих районов. У нас действуют кабинет врача-эндокринолога, кабинет «Диабетической стопы» и кабинет врача-офтальмолога с лазерной операционной.

– Пациентов какого профиля принимают в эндокринологическом центре и как записаться к вам на обследование?

– Все пациенты, которых мы принимаем, это люди с сахарным диабетом. Любой врач или фельдшер могут записать пациента к нам на приём по открытому расписанию. Даже если у больного нет жалоб на плохое зрение или состояние стоп, ему необходимо раз в год пройти осмотр у нашего врача-офтальмолога и врача кабинета «Диабетической стопы». Это поможет вовремя выявить проблему и избежать осложнений.

В Региональном эндокринологическом центре есть кабинет телемедицинских консультаций для пациентов, которые не могут прийти на консультацию сами.

– Насколько востребована работа РЭЦ у населения?

– Да, такая статистика у нас есть. Например, за пять месяцев 2026 года врачом-эндокринологом в нашем центре было принято 1520 человек, в кабинете «Диабетической стопы» побывали 1479 человек, врачом-офтальмологом осмотрено 1320 пациентов, 80 больным проведено лазерное лечение. Также в центре проведено 127 телемедицинских консультаций.

Сейчас, когда позади почти год работы центра, статистика изменилась. Сегодня в РЭЦ проведено более 1200 телемедицинских консультаций (только в сентябре их было 550), в том числе и с федеральными центрами. Также наши специалисты выезжали в одиннадцать прикреплённых районов, осматривали стопы пациентов, вели офтальмологический приём. В кабинете «Диабетической стопы» в настоящее время осмотрено около 5 тысяч пациентов.

Мы побывали в кабинете «Диабетической стопы», где приём больных ведут врач Рима Талгатовна Назарова и медсестра Альбина Ахсяновна Ахметьянова.

– Мы проводим скрининг диабетической стопы, – объясняет доктор Назарова. – При помощи ультразвукового доплера оцениваем проходимость сосудов нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом. Проверяем тактильную, вибрационную, болевую чувствительность стоп. Это исследование помогает предотвратить диабетическую стопу – одно из самых грозных осложнений диабета, которое может привести к ампутации конечности.

По результатам осмотра пациентам даются рекомендации по уходу за ногами. Если проблемы серьёзные – направляем больного в сосудистую хирургию. Скрининг необходим всем пациентам с сахарным диабетом один раз в год. Профилактика – важнейшая составляющая борьбы с диабетом и его осложнениями.

Выявлением диабетической ретинопатии занимаются в кабинете врача-офтальмолога Миннигуль Закирьяновны Ишбулатовой:

– Пациентов мы обследуем на современных аппаратах, полученных по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Лазерная операционная позволяет нам проводить лазерную коагуляцию сетчатки. Такое оборудование, как оптический когерентный томограф, на котором мы можем послойно рассмотреть и оценить состояние сетчатки, избавляет наших пациентов от поездок в клиники Уфы. Обследование на ОКТ в РЭЦ проводится бесплатно.

Также у нас есть возможность проводить специальные инъекции при макулярном отёке сетчатки – частом осложнении диабета. Если эти осложнения не лечить, в будущем возможно наступление слепоты. Пациенты с сахарным диабетом должны помнить, что профилактика и регулярные осмотры у специалистов способны уберечь их от грозных осложнений.

Марина Воронова

Фото Ирины Калошиной

Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Помогают контролировать диабет
Автор:Марина Воронова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru