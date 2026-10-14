Забота о здоровье - в ваших руках

В программе:

Приём врача-онкомаммолога — с 9:00 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 12:30).

Маммография — по направлению врача.

Лекция по профилактике рака молочной железы — в 11:00 в конференц-зале.

Рак молочной железы — одно из самых распространённых онкологических заболеваний среди женщин. Но при раннем выявлении он успешно поддаётся лечению. Регулярные обследования и внимание к своему здоровью — главный способ защитить себя. Мероприятие будет проводиться в целях реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Приходите сами и расскажите близким! Забота о здоровье начинается с простого шага — вовремя прийти на приём.

По информации ГКБ № 1