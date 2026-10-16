Осенние перевёртыши

ИРИНА

За два года жизни в «Игелеке» Ирина прочитала 170 книг – в основном детективы. А ещё на стеллажах библиотеки ждут свои читателей сказки Даля, рассказы Чехова, советская классика и даже «Гарри Поттер». Пока многие люди, считающие себя здоровыми, проваливаются в чёрные дыры смартфонных экранов и перестают читать газеты и книги, жительницы дома социального обслуживания остаются настоящими горожанами: для них выписывают «Стерлитамакский рабочий», и они знают, чем живут город и люди.

В непонятные 90-е годы Ирина обеспечивала нас, стерлитамаковцев, обувью – ездила за товаром в Москву:

– Доброе дело делала? Ну да, наверное. Только для себя не доброе: одна пара обуви весит полтора килограмма, десять пар, то есть одна коробка, – 15 килограммов. Возила по несколько коробок – получалось 60, 70, иногда до ста килограммов. Вот так я позвоночник и посадила.

Ирина признаётся, что за тридцать лет работы на рынке устала от людей:

– Все очень разные. Ведь если бы не было плохих людей, то и войны бы не было. А как сделать так, чтобы добрых было больше… Я думаю, уступать надо друг другу, соседей уважать, выручать один другого. Помню, как-то выпила таблетку – она у меня в горле встала. Я к соседке побежала, она мне постучала по спине – спасла, значит.

На просьбу вспомнить что-то хорошее из детства Ирина отзывается задумчиво: жили трудно, вшестером в одной комнате (родители, два старших брата и бабушка).

– Мама очень вкусно готовила курник. Я сейчас жалею, что не научилась у неё: сейчас, когда в отпуск езжу к своим, порадовала бы их. Зато я блины вкусные пеку.

Работы в её жизни всегда было очень много. Надорвавшись за много лет, женщина не нарадуется, что может отдохнуть:

– Меня в интернат определили братья. «Ирина, – сказали, – мы умрём – с кем ты останешься?». А «Игелек» в республике – лучший. Мы хорошо здесь живём. Готовить не надо, посуду мыть не надо. Пятиразовое питание. Вчера давали пирожки с капустой, суп рисовый мясной. Живём по три-четыре человека в комнате. Рай, курорт. Ещё и ездим на разные мероприятия, на днях были в музее СВО.

От братьев из другого города Ирине приходят посылки со сладостями. В ноябре она ждёт в гости сестру, потом приедет племянник. А на Новый год Ирина снова загадает, чтобы к ней приезжали родственники: она по ним скучает.

– Знаете, главное – чтобы рядом были свои люди, которые могут вовремя дать совет, оградить от дурного поступка, подставить плечо. Мы живём, а сколько людей не выдерживают трудностей, погибают? Надо, чтобы вы всегда могли сказать: «Мне плохо, помоги мне». И тогда найдётся тот, кто поможет.