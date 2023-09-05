Чтобы не случилось беды

Для нас приоритетным является не только тушение пожаров, но и их профилактика, а также формирование у населения навыков безопасного поведения, – отмечает заместитель начальника пожарной части г.Стерлитамака Госкомитета РБ по ЧС Артур Хабибуллин.
Важно напомнить детям основные правила пожарной безопасности:
нельзя трогать спички и играть с ними;
недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту;
нельзя разводить костры и играть рядом;
если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.
при пожаре нельзя прятаться в шкафах, под кроватью и в других укромных местах, так как это затруднит поиски;
при пожаре нужно покинуть помещение и позвонить в пожарную охрану по телефонам 101, 112;
запрещено пользоваться лифтом при эвакуации из здания;
загоревшийся электроприбор нельзя тушить водой;
при пожаре нельзя открывать окна, поскольку это только усилит горение.
Правила пожарной безопасности для школьников старших классов:
уходя из дома, выключайте электроприборы из сети;
не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки;
помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам;
не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, солярка);
не оставляйте непотушенных костров;
не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух или сухую траву;
не заряжайте телефон во время сна.
Родители – пример для подражания своим детям, все правила они должны соблюдать сами.
Фото: из архива Артура Хабибуллина.