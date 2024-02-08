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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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Жизнь без опасностей
8 Февраля , 15:20

Осторожно: сход снега!

Пока город выбирается из снежного плена, крыши зданий копят на высоте завалы снега.

Осторожно: сход снега!
Осторожно: сход снега!

Начинается самое опасное время: с потеплением спрессовавшийся снег, лёд и массивы сосулек сходят с крыш.

Горожане должны быть внимательными и обходить опасные места.

Кто обязан вовремя очищать кровли домов? Собственники, арендаторы или те, с кем у собственников заключён договор (то есть управляющие компании).  По действующим правилам технической эксплуатации жилфонда, слой снега не может быть больше 30 см (а в оттепель должен быть ещё меньше). Снежные навесы на крышах и козырьках недопустимы.

После каждого обильного снегопада жильцы и арендаторы должны проверять, не представляет ли кровля опасности. Нерадивые и беззаботные несут ответственность: им грозят штрафы.

Автор:Екатерина Яковлева
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