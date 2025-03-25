Как обезопасить себя и не подцепить мышиную лихорадку

– Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую обычно люди называют «мышиной лихорадкой», – острое инфекционное вирусное заболевание, сопровождающееся высокой температурой и нарушением функции почек.

Эпидемические вспышки ГЛПС чаще регистрируются летом и осенью, во время дачного и туристического сезона. До 85 процентов заболевших ГЛПС составляют молодые мужчины 20-40 лет.

– Насколько эта проблема актуальна для нашего региона?

– Более чем актуальна. Природные очаги ГЛПС на территории Башкортостана считаются одними из самых активных и крупных в мире. Это объясняется тем, что в нашей республике много липовых лесов. Липа плодоносит ежегодно, и её семена опадают в течение всей зимы, давая обильную пищу мелким грызунам.

– Как возбудитель инфекции попадает в организм человека?

– Источником инфекции являются рыжие лесные полёвки и полевые мыши, в организме которых находится возбудитель болезни. В процессе жизнедеятельности мышевидные грызуны выделяют возбудитель во внешнюю среду вместе с фекалиями, мочой и слюной.

Инфицироваться можно, просто вдохнув пыль с частичками продуктов жизнедеятельности грызунов, а также употребляя загрязнённые продукты, воду. Заражение вероятно, даже если просто не вымыть руки после работ в огороде, уборки в загородном доме или даче, в лесу при сборе хвороста и ягод.

Через верхние дыхательные пути вирус проникает в лёгкие человека, в дальнейшем происходит его распространение через кровь в эндотелий сосудов и эпителиальные клетки ряда органов. Следующий путь заражения – при употреблении в пищу продуктов и воды, заражённых выделениями больных мышей.

– Может ли человек с «мышиной лихорадкой» заразить здорового человека?

– Особо следует отметить, что ГЛПС от человека к человеку не передаётся, то есть инфицированный человек эпидемиологической опасности для окружающих не представляет.

– Каковы симптомы этой болезни? И как она развивается?

– Заболевание развивается остро. Первыми признаками являются повышение температуры, озноб, в течение 5-7 дней держится лихорадка, затем к ней присоединяется головная боль, слабость и ломота в мышцах. Возможны тошнота, боли в животе. Характерен внешний вид больного: лицо у него как у человека, только что вышедшего из бани – багрово-красное, отёчное, отмечается покраснение глаз и верхней половины туловища.

Симптомы обычно развиваются в течение одной-двух недель после инфицирования. При своевременно начатом лечении прогноз в целом благоприятный. После перенесённого острого заболевания формируется стойкий, пожизненный иммунитет. При первых же симптомах необходимо обратиться к врачу, чем раньше начнётся лечение, тем меньше будет осложнений.

– Расскажите о мерах профилактики «мышиной лихорадки». Можно ли привиться от неё?

– Вакцины против ГЛПС не существует.

В целях предупреждения заболевания необходимо обеспечить комплекс профилактических мероприятий. Перечислю основные. При посещении леса нужно строго соблюдать личную гигиену, посуду и пищу нельзя раскладывать на траве, пнях.

В туристических походах для ночлега следует выбирать сухие, не заросшие кустарником участки леса, свободные от грызунов, следует избегать ночёвок в стогах сена и соломы.

Если вас не было в доме или на даче даже одну неделю, необходимо в первую очередь проветрить помещение, после этого рекомендуется сделать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (3-процентный раствор хлорамина), посуду следует тщательно вымыть и обдать кипятком.

При уборке дачных, подсобных помещений, гаражей, погребов рекомендуется надевать ватно-марлевую повязку из 4 слоёв марли и резиновые перчатки, халат или другую рабочую одежду, которую затем нужно постирать. Во время уборки не следует принимать пищу, курить. Те же меры личной профилактики применяются при перевозке и складировании сена, соломы, заготовке леса, переборке овощей.

Старайтесь не захламлять жилые и подсобные помещения, дворовые участки, особенно территорию частных домовладений, своевременно вывозите бытовой мусор.

Исключите возможность проникновения грызунов в жилые помещения и хозяйственные постройки, для чего следует заделывать вентиляционные отверстия металлической сеткой и зацементировать щели и отверстия.

Категорически запрещается употреблять в пищу подпорченные или загрязнённые грызунами продукты, вода для питья должна быть кипячёной.

Пищевые продукты следует хранить в недоступных для грызунов местах.

Для надёжного предупреждения заражения ГЛПС необходимо проводить истребление грызунов на территории дач, садов, частных построек.

Беседовала М.Воронова.

Фото: ИА "Башинформ".