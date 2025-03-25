Как уберечь себя от укусов клещей?

Клещевой энцефалит — это тяжелое вирусное заболевание, поражающее нервную систему и способное привести к параличам, нарушениям памяти и интеллекта. Вирус передается через укус клеща или при раздавливании насекомого. Также существует риск заражения через сырое козье молоко, если животное было инфицировано. Помимо энцефалита, клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), который поражает нервную, сердечно-сосудистую системы и опорно-двигательный аппарат.

По данным Роспотребнадзора, в 2014 году в Ярославской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 664 человека, включая 135 детей. Количество обращений в начале сезона было почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что делать, если клещ присосался?

Клеща нужно удалять осторожно: сначала смажьте его жирным кремом, маслом или вазелином. Через 20 минут аккуратно захватите его пинцетом или нитяной петлей и медленно вытяните, раскачивая из стороны в сторону. Ранку обработайте антисептиком. Если самостоятельно удалить клеща не получается, обратитесь в травматологический пункт или поликлинику. Важно сохранить насекомое целым, чтобы избежать попадания вирусов в кровь. Поместите его в герметичную емкость и доставьте в лабораторию для анализа. Если это невозможно, храните клеща в холодильнике, но не более двух суток.

Как защититься от укусов клещей?

Клещи могут поджидать жертву в лесу, парке, на даче или даже попасть в дом с ветками или на шерсти животных. Чтобы минимизировать риск, надевайте одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, брюки заправляйте в обувь, а голову защищайте капюшоном. Выбирайте светлую одежду, чтобы легче заметить клеща. Используйте репелленты и избегайте высокой травы и кустарников. Регулярно осматривайте себя и одежду, особенно после прогулок. Домашних животных также следует проверять после выхода на природу.

Фото: ИА Башинформ.