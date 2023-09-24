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24 Сентября , 11:24

Лучший кадетский корпус находится в Башкирии

Глава республики на своей странице в социальных сетях сообщил, о том, что лучшим кадетским корпусом в Приволжском федеральном округе признали  Башкирский кадетский корпус ПФО им. Героя России Александра Доставалова. Случилось это на спартакиаде "Кадет Приволжья – 2023". 

Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии

Кадетский корпус носит имя Героя России Александра Доставалова. Подвиг его взвода на легендарной 776-й высоте в Чечне – пример мужества и верности Отечеству, он золотом внесен в историю воинской славы России.

Башкирский кадетский корпус – это 320 человек. 5 параллелей соответствуют 7–11-м классам общеобразовательной школы. В параллели – по 3 класса (взвода), в каждом - по 20–25 человек.

С кадетами работают подготовленные офицеры-воспитатели с высшим военным и педагогическим образованим и учителя-педагоги.

Стать кадетом можно с 6-го класса, учатся там только мальчики. Поступили - приняли установленные правила. В кадетском корпусе живут постоянно, уехать можно только на каникулы. Носят форму, строго соблюдают распорядок дня. До обеда - учеба, после - самоподготовка, секции, дополнительные занятия.

Корпус расположен в Ишимбае. В этом году набор завершен, а на будущее - вот тут все подробности https://www.bkkpfo.ru.

Радий Фаритович поздравил коллектив учебного заведения с победой.

Фото : соцсети Радия Хабирова

Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
Лучший кадетский корпус находится в Башкирии
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