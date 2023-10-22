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22 Октября , 12:46

Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе

 В состязаниях по спортивной борьбе ( греко-римская борьба) среди юношей до 18 лет на призы губернатора Оренбургской области золотые медали завоевали Данила Филиппов (65 кг), Артур Муратшин (80 кг), Дмитрий Бикмаев (110кг). Бронзовую медаль получил Захар Петров (65 кг).

Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе

Тренируют ребят В.Н. Леонтьев, Д.Ю. Андреев, А.С. Кучеров.

Фото: https://vk.com/wreststr?z=photo-67311241_457242916%2Fwall-67311241_3338

Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Стерлитамакские спортсмены - победители и призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе
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"Стерлитамакский рабочий"

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