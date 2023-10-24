Стерлитамакские школьники – победители и призёры первенства ПФО по русским шашкам

Назгуль Ишмуратова - 1 место в классической программе (СОШ №10),
Матвей Зинченко - 1 место в классической программе (гимназия №2),
Руслан Исламгулов - 2 место в классической программе, 2 место в быстрой программе и 3 место в молниеносной программе (гимназия №1),
Яна Хомич - 2 место в классической программе и 3 место в быстрой программе (лицей №3),
Екатерина Потапова - 2 место в классической программе (СОШ №15),
Мирослава Родионова - 2 место в классической программе (СОШ №11),
Самира Булташева - 3 место в классической программе (гимназия №4),
Вадим Чернов - 2 место в быстрой программе (СОШ №10).
Тренируют ребят –Р.М. Рысаев и Р. В.Родионова
Фото: https://vk.com/sterlitamak_adm?z=photo-140739825_457304083%2Fwall-140739825_77024