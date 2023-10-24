Стерлитамакские школьники – победители и призёры первенства ПФО по русским шашкам

Назгуль Ишмуратова - 1 место в классической программе (СОШ №10),

Матвей Зинченко - 1 место в классической программе (гимназия №2),

Руслан Исламгулов - 2 место в классической программе, 2 место в быстрой программе и 3 место в молниеносной программе (гимназия №1),

Яна Хомич - 2 место в классической программе и 3 место в быстрой программе (лицей №3),

Екатерина Потапова - 2 место в классической программе (СОШ №15),

Мирослава Родионова - 2 место в классической программе (СОШ №11),

Самира Булташева - 3 место в классической программе (гимназия №4),

Вадим Чернов - 2 место в быстрой программе (СОШ №10).



Тренируют ребят –Р.М. Рысаев и Р. В.Родионова

Фото: https://vk.com/sterlitamak_adm?z=photo-140739825_457304083%2Fwall-140739825_77024