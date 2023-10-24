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24 Октября , 11:53

Стерлитамакские школьники – победители и призёры первенства ПФО по русским шашкам

По информации комитета по физической культуре и спорту, воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2 в соревнованиях, прошедших в Самарской области, среди 140 участников из 10 регионов страны заняли два первых места, шесть вторых и три третьих.

Стерлитамакские школьники – победители и призёры первенства ПФО по русским шашкам
Стерлитамакские школьники – победители и призёры первенства ПФО по русским шашкам

Назгуль Ишмуратова - 1 место в классической программе (СОШ №10),
Матвей Зинченко - 1 место в классической программе (гимназия №2),
Руслан Исламгулов - 2 место в классической программе, 2 место в быстрой программе и 3 место в молниеносной программе (гимназия №1),
Яна Хомич - 2 место в классической программе и 3 место в быстрой программе (лицей №3),
Екатерина Потапова - 2 место в классической программе (СОШ №15),
Мирослава Родионова - 2 место в классической программе (СОШ №11),
Самира Булташева - 3 место в классической программе (гимназия №4),
Вадим Чернов - 2 место в быстрой программе (СОШ №10).

Тренируют ребят –Р.М. Рысаев  и  Р. В.Родионова
Фото: https://vk.com/sterlitamak_adm?z=photo-140739825_457304083%2Fwall-140739825_77024

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