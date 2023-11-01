Стерлитамакский студент стал абсолютным победителем всероссийских соревнований
Студент экономического факультета СФ УУНиТ Дмитрий Агуреев в соревнованиях по стрельбе из лука на приз «Салавата Юлаева», прошедших в Бирске, в личном первенстве среди юниоров 2003 – 2005 г завоевал золотую медаль, набрав 585 очков.
Стерлитамакский студент стал абсолютным победителем всероссийских соревнований
В масштабном мероприятии принимали участие сильнейшие спортсмены из г. Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Пермского края и других регионов РФ.
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