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1 Ноября , 15:49

Стерлитамакский студент стал абсолютным победителем всероссийских соревнований

Студент экономического факультета СФ УУНиТ Дмитрий Агуреев в соревнованиях по стрельбе из лука на приз «Салавата Юлаева», прошедших в Бирске, в личном первенстве среди юниоров 2003 – 2005 г завоевал золотую медаль, набрав 585 очков.

Стерлитамакский студент стал абсолютным победителем всероссийских соревнований
Стерлитамакский студент стал абсолютным победителем всероссийских соревнований

В масштабном мероприятии  принимали участие сильнейшие спортсмены из г. Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Пермского края и других регионов РФ.

Сборная РБ стала чемпионом соревнований.

Фото:https://vk.com/struust

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