Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса

В номинации «Лучший предприниматель года в сфере розничной торговли» победил ИП Владислав Владиславович Аграров. «Лучшим предпринимателем года в сфере IT и цифровых технологий» стал директор ООО «Гетап» Руслан Римович Мухаметзянов.



Призёром в номинации «Лучший предприниматель года в сфере оптовой торговли» стала ИП Гульчачак Ильдусовна Искандарова. В номинации «Лучший предприниматель год в сфере консалтинговых услуг для бизнеса» - Елена Александровна Галимова. «Лучший предприниматель года в области инноваций и новых технологий» -

Марсель Мансурович Хасанов. И в номинации «Лучший семейный бизнес года» - призёр ИП Радик Анварович Валеев.

Фото: сайт администрации г. Стерлитамака