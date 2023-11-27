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27 Ноября , 17:13

Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса

 По информации отдела предпринимательства, 22 ноября в рамках Международной недели бизнеса в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Предприниматель года Республики Башкортостан».

Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса

В номинации «Лучший предприниматель года в сфере розничной торговли» победил ИП Владислав Владиславович Аграров. «Лучшим предпринимателем года в сфере IT и цифровых технологий» стал директор ООО «Гетап» Руслан Римович Мухаметзянов.

Призёром в номинации «Лучший предприниматель года в сфере оптовой торговли» стала ИП Гульчачак Ильдусовна Искандарова. В номинации «Лучший предприниматель год в сфере консалтинговых услуг для бизнеса» - Елена Александровна Галимова. «Лучший предприниматель года в области инноваций и новых технологий» -
Марсель Мансурович Хасанов. И в номинации «Лучший семейный бизнес года» - призёр ИП Радик Анварович Валеев.

Фото:  сайт администрации г. Стерлитамака 

Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
Предприниматели из Стерлитамака стали победителями и призёрами республиканского конкурса
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"Стерлитамакский рабочий"

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