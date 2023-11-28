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28 Ноября , 16:15

Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу

Соревнования по боксу среди мужчин и юношей 12-13 лет прошли в Уфе.

Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Роман Хасанов, Арсен Хисматуллин, Тамерлан Хисматуллин, Данил Каримов.

Серебряные медали получили  Алексей Колесников, Булат Садыков и Алексей Стрелец.

Бронзовые медали – у Артёма Попова, Руслана Пиманова, Сергея Звонова.

Все спортсмены вошли в состав сборной Республики Башкортостан и примут участие в первенстве ПФО.

Тренируют ребят А.А. Бабиков, Д.М Белоклоков, Н.А. Игин.

В открытом областном турнире по боксу Никита Шумаков, Артем Попов и Лев Кравченко стали серебряными  призерами в своих весовых категориях.

Фото: https://vk.com/shor_str?z=photo-48159943_457251677%2Fwall-48159943_3466

Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
Спортсмены из Стерлитамака - победители и призёры чемпионата и первенства по боксу
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