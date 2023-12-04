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4 Декабря , 16:20

Спортсменка из Стерлитамака - серебряный и бронзовый призёр всероссийских соревнований

Полина Дмитриева  на соревнованиях на призы губернатора Калужской области, проходивших в Обнинске, завоевала серебряную медаль в многоборье. Бронзовую медаль она получила в соревнованиях на бревне и в вольных упражнениях.

Спортсменка из Стерлитамака - серебряный и бронзовый призёр всероссийских соревнований
Спортсменка из Стерлитамака - серебряный и бронзовый призёр всероссийских соревнований

Полина стала одной из лучших спортсменов, приехавших из 33 городов страны.

Фото: https://vk.com/shor_str?z=photo-48159943_457251703%2Fwall-48159943_3471

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