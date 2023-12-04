Спортсменка из Стерлитамака - серебряный и бронзовый призёр всероссийских соревнований
Полина Дмитриева на соревнованиях на призы губернатора Калужской области, проходивших в Обнинске, завоевала серебряную медаль в многоборье. Бронзовую медаль она получила в соревнованиях на бревне и в вольных упражнениях.
Спортсменка из Стерлитамака - серебряный и бронзовый призёр всероссийских соревнований
Полина стала одной из лучших спортсменов, приехавших из 33 городов страны.
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