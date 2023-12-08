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8 Декабря , 11:30

Гандболисты из Стерлитамака – бронзовые призёры первенства ПФО

На соревнованиях по гандболу среди юношей до 17 лет, прошедших в г. Тольятти, сборная команда «Республика Башкортостан», сформированная из спортсменов Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва заняла 3 место.

Гандболисты из Стерлитамака – бронзовые призёры первенства ПФО
Гандболисты из Стерлитамака – бронзовые призёры первенства ПФО

Тренирует ребят С.Н. Овсянников.

Фото: "СШОР"

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"Стерлитамакский рабочий"

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