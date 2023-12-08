Студент из Стерлитамака стал победителем Всероссийского конкурса «Мой вклад в Величие России»
Кирилл Алтынбаев учится на 1 курсе Стерлитамакского политехнического колледжа.
Он стал участником Всероссийской конференции РОО «Доктрина».А его работа «Герой башкирской земли Минигали Мингазович Шаймуратов командир 112 дивизии» стала одной из лучших на заключительном этапе конкурса «Мой вклад в Величие России».
Студент из Стерлитамака стал победителем Всероссийского конкурса «Мой вклад в Величие России»
Кириллу вручили медаль за победу и диплом 2 степени.
Подготовила студента преподаватель истории колледжа Ирина Владимировна Кузьмина.
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