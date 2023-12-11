Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
В Уфе на соревнованиях по боксу воспитанники Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва показали отличные результаты.
Азамат Хасанов завоевал золотую медаль, серебряными призёрами стали Егор Глуховцев, Никита Шумаков, бронзовая медаль – у Льва Кравченко.
Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
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