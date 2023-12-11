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11 Декабря , 16:54

Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу

В Уфе на соревнованиях по боксу воспитанники Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва показали отличные результаты.  Азамат Хасанов завоевал золотую медаль, серебряными призёрами стали Егор Глуховцев, Никита Шумаков, бронзовая медаль – у Льва Кравченко.

Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу

Поздравляем!

Фото:https://vk.com/shor_str?z=photo-48159943_457251722%2Fwall-48159943_3476

Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
Спортсмен из Стерлитамака стал четырёхкратным победителем первенства РБ по боксу
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"Стерлитамакский рабочий"

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