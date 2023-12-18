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18 Декабря , 14:54

Стерлитамакские спортсмены - бронзовые призёры первенства ПФО по самбо

По информации комитета по физической культуре, на соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет, прошедших в г. Кстово (Нижегородская область), Камила  Ильясова и Дарья Баранчук завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях.

Стерлитамакские спортсмены - бронзовые призёры первенства ПФО по самбо
Стерлитамакские спортсмены - бронзовые призёры первенства ПФО по самбо

Теперь спортсменки будут выступать  на первенстве России во Владивостоке с 31 января по 4 февраля.

Тренируют девушек И.Н. Абсаттаров и Р.Ш. Нагаев.

Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак

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