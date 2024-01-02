Идеи для жизни

Новый год в команде пишущих подростков – событие необычное: их никто не развлекает, школьники просто сами становятся авторами торжества.
Итоги года для начинающих журналистов – это удачные газетные тексты и авторские гонорары, верифицированные волонтёрские часы и первые победы во Всероссийских конкурсах. А главное – живое общение с представителями более 70 (!) профессий и работа в кругу друзей.
Что ждёт участников профориентационного проекта «Школа юных журналистов «Автор» в наступившем году?
Новые события: мы не только освещаем жизнь города, но и активно участвуем в ней и зарабатываем своим трудом.
Новые знакомства: мы с радостью принимаем в наши ряды не только школьников, но и студентов.
Новые творческие успехи: интервью и репортажи, тексты, фотографии и видео.
Запись в профориентационный проект «Школа юных журналистов «Автор» – по WhatsApp: 8987-61-57-253.
Дорогие ребята и родители, вступайте в новорождённую группу проекта, будем расти вместе: https://vk.com/club224082577
А сейчас - подарок: идеи для дружного семейного отдыха в новогодние каникулы от наших юнкоров.
Сыщик
Ведущий – сыщик – встаёт в круг, участники (руки за спиной) передают друг другу маленькую игрушку ( у нас – Совёнок). Сыщик должен вычислить, у кого игрушка. Важное условие: держать предмет нельзя, Совёнок должен летать!
Новогоднее дерево
Мастерим игрушки своими руками или замораживаем цветной лёд с веревочками и развешиваем на дерево во дворе. Весело и интересно!
Инопланетянин
Игра в слова: один ведущий (Инопланетянин) сообщает второму ведущему слово (например, «мячик»). Второй ведущий должен объяснить остальным игрокам, что это такое, чтобы они догадались (например, «резиновый круглый предмет для детской игры»). Кто угадает, становится Инопланетянином, Инопланетянин – вторым ведущим, а второй ведущий – игроком. Таким образом, все могут побывать в разных ролях.
Умные вопросы
На листочках пишем вопросы и складываем в новогодний колпак. По очереди вынимаем и отвечаем всей семьёй. Вы узнаете о ваших близких много нового!
Помогаешь ли ты кому-нибудь?
Чему ты можешь научить своих одноклассников?
Что у тебя получилось на этой неделе?
Что заставило тебя улыбнуться сегодня?
Твоё любимое животное? Что тебе в нём нравится?
На ком бы ты хотел покататься – на слоне или на жирафе? Почему?
Если бы твоя знакомая кошка умела разговаривать, что бы она тебе сказала?
Если бы у тебя была волшебная палочка, какое желание ты загадал бы?
Если бы у тебя была твоя собственная пещера, что бы в ней было?
Если бы ты мог задать вопрос любому дикому животному, о чём бы ты спросил?
Если бы у тебя была своя фабрика, что бы ты на ней изготавливал?
Чему ты хочешь научиться?
Какие звуки тебе нравятся?
Почему взрослые мало улыбаются?
Что ты поменяешь в жизни, если сможешь?
Что такое любовь?
Какой будет жизнь через 100 лет?
Зачем читать стихи?
Счастливых каникул!