Идеи для жизни

Новый год в команде пишущих подростков – событие необычное: их никто не развлекает, школьники просто сами становятся авторами торжества.

Итоги года для начинающих журналистов – это удачные газетные тексты и авторские гонорары, верифицированные волонтёрские часы и первые победы во Всероссийских конкурсах. А главное – живое общение с представителями более 70 (!) профессий и работа в кругу друзей.

Что ждёт участников профориентационного проекта «Школа юных журналистов «Автор» в наступившем году?

Новые события: мы не только освещаем жизнь города, но и активно участвуем в ней и зарабатываем своим трудом.

Новые знакомства: мы с радостью принимаем в наши ряды не только школьников, но и студентов.

Новые творческие успехи: интервью и репортажи, тексты, фотографии и видео.