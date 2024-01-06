В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта

Напомним: выставка-форум, открывшаяся 4 ноября, будет до 12 апреля демонстрировать важнейшие достижения нашей страны.

Неделя спорта будущего презентует все цифровые виды спорта, развивающиеся в республике Башкортостан. Это фиджитал спорт, спортивное программирование, гонки на дронах, компьютерный спорт. Также будут представлены Олимпийское наследие Республики Башкортостан, клубы и команды.

Организатором недели выступит Министерство спорта Республики Башкортостан. Стенд Республики Башкортостан будет расположен в павильоне №75.

Юные посетители смогут сыграть в интерактивный футбол и хоккей и попробовать себя в других спортивных активностях, заработать свои медали и получить массу положительных эмоций.