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6 Января , 14:22

В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта

Неделя под названием "100 лет спортивных побед" пройдёт с 10 по 14 января в рамках международной выставки-форума "Россия".

В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта
В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта

Напомним: выставка-форум, открывшаяся 4 ноября, будет до 12 апреля демонстрировать важнейшие достижения нашей страны.

Неделя спорта будущего презентует все цифровые виды спорта, развивающиеся в республике Башкортостан. Это фиджитал спорт, спортивное программирование, гонки на дронах, компьютерный спорт. Также будут представлены Олимпийское наследие Республики Башкортостан, клубы и команды.

Организатором недели выступит Министерство спорта Республики Башкортостан. Стенд Республики Башкортостан будет расположен в павильоне №75.

Юные посетители смогут сыграть в интерактивный футбол и хоккей и попробовать себя в других спортивных активностях, заработать свои медали и получить массу положительных эмоций.

Программа мероприятия:

10 января:

  • «Золотой час»: Мастер-класс по фехтованию на рапирах с Олимпийскими чемпионами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным
  • «Урал рухы». Балансбординг для чайников
  • Фундамент будущих побед. Презентация Центра гимнастики Республики Башкортостан

 

11 января:

  • Гонки дронов: гонки нового времени. Мастер-класс на симуляторе «Гонки на дронах». Выставка дронов
  • «Золотой час»: Церемония награждения государственными наградами Республики Башкортостан
  • «Урал рухы». «Силовое жонглирование» команды Эльбруса Нигматуллина, самого сильного человека России
  • «Беҙ бергә. Вместе к победе». Презентация гандбольного клуба «Башкортостан»
  • Фундамент будущих побед. Презентация объектов спорта спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Республики Башкортостан

 

12 января:

  • «Интеллектуальный спорт: развитие в гармонии. Спортивное программирование»
  • Робототехническая демонстрация
  • Торжественная церемония подписания соглашений
  • «Золотой час»: «Игра вслепую» с международными гроссмейстерами (шашки): семикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной и чемпионкой мира по быстрой игре Айгуль Идрисовой. Комментатор: Юрий Черток
  • «Беҙ бергә. Вместе к победе». Презентация волейбольного клуба «Урал
  • Фундамент будущих побед. Спортивный комплекс «Биатлон» (Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан)

 

13 января:

  • Фиджитал: спорт и новый образ жизни цифрового общества

1.1. Культурно-образовательная игра в формате виртуальной реальности "Заркум" - VR по мотивам башкирских эпосов

1.2. WARPOINT. Соревновательный VR как спорт будущего

1.3. Максим QRUSH Илюшин. Киберспортсмен, стример автограф-сессия, встреча с фанатами

 

  • Презентация фабрики ZASPORT (г. Ишимбай Республики Башкортостан - особая экономическая зона «Алга»). Дефиле формы сборной команды Республики Башкортостан
  • «Урал рухы». Апперкот!» Мастер-класс по боксу с Азалией Аминевой – мастером спорта России международного класса, двукратной чемпионкой России (2022, 2023)
  • «Беҙ бергә. Вместе к победе». Презентация хоккейного клуба «Салават Юлаев»
  • Фундамент будущих побед. Презентация Центра борьбы Республики Башкортостан

 

14 января:

  • Компьютерный спорт: объединяя реальности. Цифровые виды спорта в Башкортостане: от истории до современности

1.1. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: плей-офф Кубка Республики Башкортостан по интерактивному хоккею

1.2. «Шоу-матч» по интерактивному футболу с Робертом Фахретдиновым «Ufenok» - амбассадор ФК «Локомотив», амбассадор "ИГР БУДУЩЕГО", вице-чемпион Мира 2013 года, самый титулованный российский игрок в истории интерактивного футбола

1.3. Айда играть в интерактивный хоккей с Азаматом Муратовым!

  • «Золотой час»: Легенды мирового спорта. Рима Баталова. Автограф-сессия.

Баталова Рима - 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заслуженный мастер спорта России.

  • Фундамент будущих побед. Презентация Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Акбердиновны Баталовой
  • «Беҙ бергә. Вместе к победе». Презентация баскетбольного клуба «Уфимец»

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