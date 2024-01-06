В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта

Напомним: выставка-форум, открывшаяся 4 ноября, будет до 12 апреля демонстрировать важнейшие достижения нашей страны.
Неделя спорта будущего презентует все цифровые виды спорта, развивающиеся в республике Башкортостан. Это фиджитал спорт, спортивное программирование, гонки на дронах, компьютерный спорт. Также будут представлены Олимпийское наследие Республики Башкортостан, клубы и команды.
Организатором недели выступит Министерство спорта Республики Башкортостан. Стенд Республики Башкортостан будет расположен в павильоне №75.
Юные посетители смогут сыграть в интерактивный футбол и хоккей и попробовать себя в других спортивных активностях, заработать свои медали и получить массу положительных эмоций.
Программа мероприятия:
10 января:
11 января:
12 января:
13 января:
1.1. Культурно-образовательная игра в формате виртуальной реальности "Заркум" - VR по мотивам башкирских эпосов
1.2. WARPOINT. Соревновательный VR как спорт будущего
1.3. Максим QRUSH Илюшин. Киберспортсмен, стример автограф-сессия, встреча с фанатами
14 января:
1.1. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: плей-офф Кубка Республики Башкортостан по интерактивному хоккею
1.2. «Шоу-матч» по интерактивному футболу с Робертом Фахретдиновым «Ufenok» - амбассадор ФК «Локомотив», амбассадор "ИГР БУДУЩЕГО", вице-чемпион Мира 2013 года, самый титулованный российский игрок в истории интерактивного футбола
1.3. Айда играть в интерактивный хоккей с Азаматом Муратовым!
Баталова Рима - 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заслуженный мастер спорта России.
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