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18 Февраля , 18:40

Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира

На соревнованиях на призы заслуженного тренера России Кирамова С.Х., прошедших в Оренбурге, воспитанники Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва завоевали  золотые, серебряные. бронзовые медали.

Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира

Победителями в своих возрастных группах стали Валерия Бурлакова (50 м) и Анна Летунова (50 м).

Второе место – у Лаврентия Варфоломеева (50м), на третьем месте – Аделя Байманова (50) и Евгения Яхно(1500 м).

Фото: сайт СШОР.

Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
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