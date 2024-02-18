Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
На соревнованиях на призы заслуженного тренера России Кирамова С.Х., прошедших в Оренбурге, воспитанники Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва завоевали золотые, серебряные. бронзовые медали.
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
Победителями в своих возрастных группах стали Валерия Бурлакова (50 м) и Анна Летунова (50 м).
Второе место – у Лаврентия Варфоломеева (50м), на третьем месте – Аделя Байманова (50) и Евгения Яхно(1500 м).
Фото: сайт СШОР.
Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира
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