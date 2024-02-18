Стерлитамакские спортсмены стали победителями и призёрами легкоатлетического турнира

Победителями в своих возрастных группах стали Валерия Бурлакова (50 м) и Анна Летунова (50 м).

Второе место – у Лаврентия Варфоломеева (50м), на третьем месте – Аделя Байманова (50) и Евгения Яхно(1500 м).

Фото: сайт СШОР.