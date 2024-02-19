Уроженец Стерлитамака стал бронзовым призёром чемпионата России по мотогонкам на льду
Соревнования прошли в Красногорске. В них участвовали уроженцы Стерлитамака Дмитрий Солянников и Игорь Кононов.
Дмитрий Солянников завоевал бронзовую медаль. Игорь Кононов из-за травмы позвоночника, полученной в прошлом году, не смог вести борьбу в полную силу и занял 10 место.
Уроженец Стерлитамака стал бронзовым призёром чемпионата России по мотогонкам на льду
Чемпионом стал уфимец Никита Богданов, второе место – у Динара Валеева из Тольятти.
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