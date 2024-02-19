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19 Февраля , 15:59

Уроженец Стерлитамака стал бронзовым призёром чемпионата России по мотогонкам на льду

Соревнования прошли в Красногорске. В них участвовали уроженцы Стерлитамака Дмитрий Солянников и Игорь Кононов. Дмитрий Солянников  завоевал бронзовую медаль. Игорь Кононов из-за травмы позвоночника, полученной в прошлом году, не смог вести борьбу в полную силу и занял 10 место.

Уроженец Стерлитамака стал бронзовым призёром чемпионата России по мотогонкам на льду
Уроженец Стерлитамака стал бронзовым призёром чемпионата России по мотогонкам на льду

Чемпионом стал уфимец Никита Богданов, второе место – у Динара Валеева из Тольятти.

Фото: администрация Красногорска

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