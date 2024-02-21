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21 Февраля , 17:01

Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В соревнованиях, прошедших в Уфе, команда девушек «STRижи» из школы №5 стали чемпионами и поедут в марте в Киров на турнир ПФО. Также отличилась Полина Григорьева (14 очков, 15 подборов, 6 ассистов), звание MVP. (Тренер  Э.Э.Гаврилова).   Команда юношей  этой же школы заняла второе место. Тренирует их Н.В. Перминов.

Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Поздравляем ребят и их тренеров с достойными успехами.

Фото:https://vk.com/sosh_5

Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
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