Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В соревнованиях, прошедших в Уфе, команда девушек «STRижи» из школы №5 стали чемпионами и поедут в марте в Киров на турнир ПФО. Также отличилась Полина Григорьева (14 очков, 15 подборов, 6 ассистов), звание MVP. (Тренер Э.Э.Гаврилова). Команда юношей этой же школы заняла второе место. Тренирует их Н.В. Перминов.
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Поздравляем ребят и их тренеров с достойными успехами.
Фото:https://vk.com/sosh_5
Стерлитамакские баскетболисты - победители и призёры регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
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