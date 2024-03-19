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19 Марта , 08:19

Стерлитамакское "Солнышко" победило на фестивале "Зажги свою звезду!"

Заслуженный коллектив народного творчества России Народный хореографический театр-студия "Солнышко" выступил на VII Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства "Зажги свою звезду!" в Казани.

Стерлитамакское "Солнышко" победило на фестивале "Зажги свою звезду!"
Стерлитамакское "Солнышко" победило на фестивале "Зажги свою звезду!"

Стерлитамакские танцоры взяли Гран-при "конкурса в конкурсе" на лучшую балетмейстерскую работу в номинации "ПРЕМЬЕРА". Девочки исполнили бурятский танец «Дыхание степи».

А сегодня в в Казахстане открывается V международный фестиваль народного танца. В нём будут участвовать хореографические коллективы из Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, а также из Башкортостана, Татарстана, Казахстана и других регионов России. Наше "Солнышко" - в числе долгожданных гостей. Пожелаем нашим артистам ярких впечатлений и новых творческих побед!

Автор:Екатерина Яковлева
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