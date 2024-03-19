Стерлитамакское "Солнышко" победило на фестивале "Зажги свою звезду!"

Стерлитамакские танцоры взяли Гран-при "конкурса в конкурсе" на лучшую балетмейстерскую работу в номинации "ПРЕМЬЕРА". Девочки исполнили бурятский танец «Дыхание степи».

А сегодня в в Казахстане открывается V международный фестиваль народного танца. В нём будут участвовать хореографические коллективы из Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, а также из Башкортостана, Татарстана, Казахстана и других регионов России. Наше "Солнышко" - в числе долгожданных гостей. Пожелаем нашим артистам ярких впечатлений и новых творческих побед!